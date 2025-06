video suggerito

“Freddie Mercury ha una figlia”, l’ipotesi in una biografia: ma Brian May non crede sia possibile Nella nuova biografia dedicata a Freddi Mercury, intitolata Love Freddie, l’autrice parla dell’esistenza di una figlia del cantante, nata a metà degli Anni Settanta. Sulla questione sono scettici Brian May e la sua famiglia: “Se esiste dov’è? Si faccia avanti” dicono. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Costabile

Si chiama Love Freddie, ed è la nuova biografia dedicata a Freddie Mercury, che uscirà nelle prossime settimane in libreria e pare che venga rivelata l'esistenza di una figlia segreta del cantante. In merito alla possibilità che questa rivelazione sul frontman dei Queen possa essere vera, si è espressa anche la famiglia May, sia Brian che la moglie, i quali si sarebbero dimostrati piuttosto scettici.

Lo scetticismo di Brian May

Stando a quanto riportato nel libro di Lesley-Ann Jones, il cantante non solo sarebbe stato a conoscenza dell'esistenza della figlia, ma avrebbe avuto un rapporto continuativo con la bambina fino a poco prima della sua morte nel 1991. Secondo l'autrice, infatti, ci sarebbe anche la prova del Dna che conferma che Mercury avrebbe davvero avuto una figlia. La nascita sarebbe avvenuta a seguito di una relazione extraconiugale che Freddie avrebbe avuto con la moglie di un suo amico, a metà degli Anni Settanta, ma è stata Anita Dobson, moglie di Brian May ad avanzare dubbi sulla veridicità di questa affermazione:

Lui è un’icona. Sembra inconcepibile che abbia avuto una figlia con qualcuno di cui non sappiamo nulla. Dov’è, questa ragazza? Si faccia avanti. Se davvero esiste.

Le dichiarazioni della presunta figlia di Freddie Mercury

Seecondo Lesly-Ann Jones, come scritto anche nella biografia, la donna avrebbe sempre saputo chi fosse suo padre e, infatti, nel libro si legge la sua testimonianza attraverso una lettera introdotta dall'autrice come un vero e proprio reperto. Nella lettera si legge:

Freddie Mercury era e resta mio padre. Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e affettuoso fin dalla mia nascita e per tutti gli ultimi quindici anni della sua vita. Chi era a conoscenza della mia esistenza ha mantenuto il suo segreto più grande per lealtà.

In questi anni di frequentazione assidua, Mercury le avrebbe consegnato ben 17 dei suoi diari, custoditi gelosamente, insieme alle registrazioni dei suoi pensieri, ricordi e tutto ciò che aveva vissuto e pare che la cerchia più stretta del cantante sapesse della sua paternità. La donna, oggi 48enne e operatrice sanitaria, il cui nome è riportato semplicemente come B. nella biografia, ha anche aggiunto:

Non dovrebbe sorprendere. Non ha mai sminuito il suo impegno ad amarmi e a prendersi cura di me. Mi ha amato come un bene prezioso. Il fatto che io scelga di rivelarmi a metà della mia vita è una decisione mia e solo mia. Non sono mai stata costretta a farlo.