Maturità 2026, le tracce della prima prova in diretta: al via l’Esame con il tema di italiano

Il conto alla rovescia è finito: comincia oggi la Maturità 2026 per 527.747 studenti italiani, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 (un aumento del 7,2%). Domani sarà la volta della seconda prova scritta d'indirizzo.

Si tratta della prima Maturità dopo la riforma approvata nei mesi scorsi che ha introdotto una serie di novità, come la nuova composizione delle commissioni (composte non più da 7 ma da 5 membri) e la struttura del colloquio orale.