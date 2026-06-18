Maturità 2026, le tracce della prima prova in diretta: al via l’Esame con il tema di italiano

Le tracce della Maturità 2026 alla prima prova in diretta: al via oggi, giovedì 18 giugno, alle ore 8.30 l'esame di Maturità con il tema di italiano per circa 527.747 studenti. Sette le tracce a disposizione per i maturandi, divise in tre tipologie: l'analisi del testo per la tipologia A, il testo argomentativo di tipologia B e il tema di attualità di tipologia C. Alle ore 08.30 verranno aperti i plichi telematici del Ministero e conosceremo le tracce ufficiali della prima prova. La prima prova scritta all'esame di Maturità 2026 vale 20 punti sul voto finale: gli studenti avranno a disposizione 6 ore per completare la prova.
A che ora inizia la prima prova alla Maturità 2026
La prima prova della Maturità 2026, quella relativa al tema di italiano, comincerà a partire dalle 08:30 di oggi, giovedì 18 giugno. Le commissioni riceveranno dal MIM il plico con le tracce. Una volta aperto, si scopriranno gli autori e le tematiche scelte per il testo e da quel momento gli studenti avranno a disposizione un massimo di 6 ore per terminare la prova.
Maturità 2026 in diretta, le tracce dei temi di italiano alla prima prova
Il conto alla rovescia è finito: comincia oggi la Maturità 2026 per 527.747 studenti italiani, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 (un aumento del 7,2%). Domani sarà la volta della seconda prova scritta d'indirizzo.
Si tratta della prima Maturità dopo la riforma approvata nei mesi scorsi che ha introdotto una serie di novità, come la nuova composizione delle commissioni (composte non più da 7 ma da 5 membri) e la struttura del colloquio orale.