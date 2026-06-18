Tutti i temi di italiano alla Maturità 2026: le tracce di tipologia A, B e C alla prima prova

Ecco tutte le tracce dei temi di italiano alla prima prova della Maturità 2026: gli autori e i brani scelti quest’anno nelle 7 tracce divise per tre tipologie (tipologia A, analisi del testo, tipologia B, testo argomentativo e tipologia C, il tema di attualità).

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Sono uscite tutte e sette le tracce del tema d'italiano della prima prova della Maturità 2026. Alle ore 8:30 di oggi, giovedì 18 giugno, sono stati aperti i plichi telematici del MIM con i temi di quest'anno, dando ufficialmente agli esami per circa 500mila studenti. Per quanto riguarda la tipologia A per l'analisi del testo sono stati scelti Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, per il tema argomentativo di tipologia B ci sono stati testi di Saragat, Bianucci e Furedi e infine le tematiche della tipologia C per i testi di attualità sono stati Husmann e Calabresi. Il toto-tracce della vigilia (non) è stato dunque rispettato.

Quest'anno la prima prova scritta alla Maturità vale un massimo di 20 punti per il voto finale ed è composta dalle classiche sette tracce divise in tre tipologie (tipologia A, analisi e interpretazione di un testo letterario, tipologia B, analisi e produzione di un testo argomentativo, tipologia C, riflessione critica a carattere espositivo-argomentativo su un tema di attualità).

Tutti gli aggiornamenti sulla Prima prova della Maturità 2026 in diretta su questa pagina.

Tracce tipologia A, analisi del testo

Per la Tipologia A, il Ministero prevede l'analisi del testo di due opere, generalmente una poesia e un brano in prosa.

Tipologia A1, poesia – Cesare Pavese "Passerò per piazza di Spagna"

Tra le tracce proposte dal MIM per la Maturità 2026 una su Cesare Pavese. "Passerò per piazza di Spagna" è la poesia scelta per l’analisi del testo. Si tratta di una poesia d'amore del 1950 che racchiude l’intera poetica pavese.

Tipologia A2, prosa – Vitaliano Brancati "I piaceri"

Per la proposta A2 è stato scelto Vitaliano Brancati, I Piaceri, Bompiani, Milano, 1964, pp 5-8.

Tracce tipologia B, testo argomentativo

Per chi sceglie il testo argomentativo (Tipologia B) della Maturità 2026 si trova davanti tre tracce diverse, suddivise tra B1, B2 e B3.

Tipologia B1 – Discorso di Saragat e Assemblea costituente

Il tema proposto ai maturandi al centro di una delle tracce di testo argomentativo (B1) è l'Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat, del 26 giugno 1946.

Tipologia B2 – Piero Bianucci, brano tratto da "Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire"

La traccia di testo argomentativo (B2) parte da un brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da "Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire"; che stimola delle riflessioni su storie di creatività scientifica. Ai diplomandi viene chiesto il motivo per il quale l'autore scrive che "le storie scientifiche fanno leva sulla sorpresa, sul colpo di scena e quale sia la funzione della ‘creatività’ in relazione alle scoperte scientifiche".

Tipologia B3 – Frank Furedi, brano tratto da "I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere"

La traccia di testo argomentativo (B3) affronta il tema delle ‘Frontiere'. Lo spunto di partenza è un passaggio di un'opera del sociologo Frank Furedi, "I confini contano. Perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere".

Tracce tipologia C, il tema di attualità

La Tipologia C è quella del tema d'attualità, che a sua volta si suddivide in due tracce.

Tipologia C1 – Husmann, articolo "Funziona a meraviglia"

Per la traccia C1 della Maturità 2026 è stato scelto un brano dall'articolo "Funziona a meraviglia" della giornalista tedesca Wenke Husmann (Die Zeit), pubblicato su Internazionale, su scienza, ragionamento scientifico capacità di farsi stupire.

Tipologia C2 – Calabresi, brano tratto da "Alzarsi all'alba"

Per la tarccia C2 alla Maturità 2026 è stato scelto un brano dal libro "Alzarsi all'alba" di Mario Calabresi, storie di persone che abbracciano la fatica come cifra essenziale dell'esistenza. Nel testo, Calabresi invita a riscoprire il valore del tempo, della pazienza e della costanza attraverso esempi di vite di fatica. Fatica che magari non è detto sia una scelta ma un gesto estremo d'amore.