Il tema di attualità alla Maturità 2026: Husmann e Calabresi nelle tracce di tipologia C

Nelle tracce di tipologia C alla prima prova della Maturità 2026 per i temi di attualità sono stati scelti dal MIM testi di Wenke Husmann e Mario Calabresi.

Immagine di repertorio.

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L'attesa è finita: oggi, giovedì 18 giugno, alle 08:30 sono stati aperti i plichi telematici con le sette tracce scelte dal MIM per la prima prova scritta della Maturità 2026, divise per tre tipologie: l'analisi del testo (tipologia A), il testo argomentativo (Tipologia B) e tema d'attualità (Tipologia C). Per quest'ultima ne sono uscite 2: Wenke Husmann e Mario Calabresi. Ecco cosa sappiamo.

Su questa pagina tutti gli aggiornamenti in diretta sulla prima prova della Maturità 2026.

Tipologia C1: testo di Husmann

Per la "Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativi su tematiche di attualità", la prima proposta (C1) è un testo tratto da: Wenke Husmann, Funziona a meraviglia, in “Internazionale”, anno 33, 23 gennaio 2026, pagina 58.

Tipologia C2: scelto un testo di Mario Calabresi

La proposta C2 è una traccia tratta da Mario Calabresi, Alzarsi all’alba, Mondadori, Milano, 2025, pp.10-11.

Prima prova alla Maturità 2026, i temi di attualità della tipologia C

Nel testo, lo studente che sceglie una delle due tracce di questa tipologia, deve riflettere in modo critico sul tema proposto, attingendo ai documenti proposti dal Ministero ma anche facendo riferimento al proprio bagaglio culturale e alle informazioni raccolte sui telegiornali, leggendo libri e aggiornamenti sul web. Il tema può essere composto da una introduzione, dallo sviluppo in cui si spiega il contesto del tema, da un paragrafo di argomentazione e infine da una conclusione.

Le tracce del tema di attualità alla prima prova gli scorsi anni

Alla Maturità 2025 sono uscite per il tema d'attualità una traccia che parte da un testo del giudice Paolo Borsellino e da un altro a firma delle giornaliste Anna Meldolesi e Chiara Lalli sull'indignazione come motore dei social.

Nel 2024 una delle due tracce di tipologia C partiva da un estratto di Elogio dell'imperfezione di Rita Levi Montalcini, mentre la seconda proposta è stato un testo tratto da Profili, selfie e blog (in LiBer 104, pp 39-40) di Maurizio Caminito. L'anno precedente, nel 2023, c'era la lettera indirizzata all'ex ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, mentre nella seconda si metteva in evidenza l'atteggiamento dell'impazienza, il non saper attendere e il volere tutto e subito, a partire da un testo di Marco Belpoliti.