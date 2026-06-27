Quando ci sarà la Maturità 2027, le date delle prove scritte nell’ordinanza del Mim: tutte le novità

Secondo l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito si terrà mercoledì 16 giugno alle 08:30 la prima prova scritta della Maturità 2026: le indicazioni su calendario scolastico 2026/2027 e prove finali.

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Ancora non è terminata la Maturità 2026 che già si pensa all'esame del prossimo anno. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha infatti pubblicato una ordinanza firmata dal ministro Giuseppe Valditara, con le date della Maturità 2027, come prenderà il via mercoledì 16 giugno con la prima prova scritta d'italiano e il calendario completo degli esami per il prossimo anno scolastico.

La Maturità 2027 al via il 16 giugno

Dunque, la prima prova della Maturità 2027 si terrà il 16 giugno a partire dalle 08:30. Il giorno scelto torna ad essere il mercoledì, dopo che quest'anno i maturandi hanno svolto il tema d'italiano giovedì 18 giugno. Per chi fosse costretto a saltare il primo appuntamento, è già prevista una seconda chance: la prova scritta suppletiva si terrà l'1 luglio, sempre alle 8:30. L'ordinanza precisa che gli esami riguardano non solo gli studenti dei licei e degli istituti tecnici e professionali, ma anche i percorsi di secondo livello per adulti iscritti e frequentanti.

Il calendario delle festività scolastiche 2026/2027

Per quanto riguarda il resto del calendario, si ricordi che saranno sospese le lezioni in occasione delle seguenti festività:

Festa di Ognissanti: domenica 1 novembre 2026;

Immacolata: martedì 8 dicembre 2026;

Natale e Santo Stefano: venerdì 25 e sabato 26 dicembre 2026;

Capodanno: venerdì 1 gennaio 2027;

Epifania: mercoledì 6 gennaio 2027;

Pasqua e Pasquetta: domenica 28 e lunedì 29 marzo 2027;

Festa della Liberazione: domenica 25 aprile 2027;

Festa del Lavoro: sabato 1 maggio 2027;

Festa della Repubblica: mercoledì 2 giugno.

Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 il fatto che oltre alla festa del Patrono dei singoli comuni, le lezioni saranno sospese anche il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, inserita di recente tra le ricorrenze nazionali.

Quando comincia la scuola a settembre: le date regione per regione

Le Regioni hanno già comunicato i calendari delle lezioni del prossimo anno scolastico, che comincerà a settembre, con tanto di data di inizio e di fine oltre che quelle degli attesi ponti. I primi a tornare sui banchi saranno, come sempre, gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, per i quali la prima campanella suonerà il 7 settembre. Tutti gli altri torneranno a scuola tra il 10 e il 16 settembre. Tra gli ultimi a tornare sui banchi gli studenti della Puglia dal 17 settembre.