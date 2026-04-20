Calendario scolastico 2026/2027, quando inizia la scuola a settembre: le date regione per regione e i ponti

In via di definizione il calendario scolastico per l’anno 2026/2027. L’inizio delle lezioni è previsto tra il 7 e il 17 settembre e i primi a entrare in classe saranno gli studenti della Provincia Autonoma di Bolzano. Le date regione per regione e il calendario completo con ponti e festività del prossimo anno.

La scuola non è ancora finita, gli esami di Maturità sono ancora lontani, eppure è già tutto pronto per l'anno scolastico 2026-2027. Le Regioni stanno infatti comunicando i calendari delle lezioni del prossimo anno scolastico, che comincerà a settembre, con tanto di data di inizio e di fine oltre che quelle degli attesi ponti. I primi a tornare sui banchi saranno, come sempre, gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, per i quali la prima campanella suonerà il 7 settembre.

Ecco tutte le date regione per regione e il calendario completo con ponti e festività per il prossimo anno.

Calendario scolastico 2026-27, le date per ogni regione

Come abbiamo visto, la scuola inizierà in giorni differenti. Di seguito, le date riportate nei calendari scolastici, consultabili sulla pagine web ufficiali delle singole Regioni. Si ricordi che il quadro è in aggiornamento, dal momento che non tutte hanno comunicato il calendario scolastico:

Friuli Venezia Giulia: lunedì 14 settembre 2026;

lunedì 14 settembre 2026; Lazio: martedì 15 settembre 2026;

martedì 15 settembre 2026; Puglia: giovedì 17 settembre 2026;

giovedì 17 settembre 2026; Provincia autonoma di Bolzano: lunedì 7 settembre 2026;

lunedì 7 settembre 2026; Sicilia: martedì 15 settembre 2026;

martedì 15 settembre 2026; Toscana: martedì 15 settembre 2026;

martedì 15 settembre 2026; Provincia autonoma di Trento : giovedì 10 settembre 2026;

: giovedì 10 settembre 2026; Umbria: lunedì 14 settembre 2026;

lunedì 14 settembre 2026; Veneto: giovedì 10 settembre 2026;

giovedì 10 settembre 2026; Valle d’Aosta: giovedì 10 settembre.

Ponti e festività per l'anno scolastico 2026-27

Per quanto riguarda i ponti da osservare, si ricordi che saranno sospese le lezioni in occasione delle seguenti festività:

Festa di Ognissanti: domenica 1 novembre 2026;

Immacolata: martedì 8 dicembre 2026;

Natale e Santo Stefano: venerdì 25 e sabato 26 dicembre 2026;

Capodanno: venerdì 1 gennaio 2027;

Epifania: mercoledì 6 gennaio 2027;

Pasqua e Pasquetta: domenica 28 e lunedì 29 marzo 2027;

Festa della Liberazione: domenica 25 aprile 2027;

Festa del Lavoro: sabato 1 maggio 2027;

Festa della Repubblica: mercoledì 2 giugno.

Le singole scuole possono decidere di dare ponti anche in occasione del Carnevale, che il prossimo anno cadrà il 9 febbraio, con il martedì grasso. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 il fatto che oltre alla festa del Patrono dei singoli comuni, le lezioni saranno sospese anche il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi, inserita di recente tra le ricorrenze nazionali.