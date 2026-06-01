Lotto e SuperEnalotto, cambiano le estrazioni per il 2 giugno 2026: il calendario con le nuove date

Nuove date per le estrazioni di Lotto e SuperEnalotto di questa settimana a causa della festa del 2 giugno 2026. Il nuovo calendario prevede infatti una pausa per martedì con posticipi anche dei successivi concorsi fino al recupero di lunedì prossimo.

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Cambiano le date delle estrazioni di Lotto e SuperEnalotto di questa settimana. In occasione della Festa della Repubblica, che quest'anno cade di martedì, il 2 giugno 2026 non ci saranno le consuete estrazioni del primo concorso settimanale e tutte le date saranno posticipate. Come prevede il regolamento delle lotterie, infatti, non è possibile svolgere concorsi in giorni festivi e dunque tutte le date dei successivi concorsi saranno spostate in avanti con posticipi che si rifletteranno nei giorni seguenti fino a riversarsi nella settimana seguente.

Il nuovo calendario con le date delle estrazioni prevede infatti una pausa per martedì 2 giugno per riprendere i concorsi regolari da giovedì 4 giugno 2026 e con recuperi fino al lunedì successivo. Per il Superenalotto in pratica le date originarie vengono posticipate al giorno del concorso successivo fino al recupero di lunedì 8 giugno. La successiva settimana infatti sarà caratterizzata eccezionalmente da cinque estrazioni del SuperEnalotto rispetto alle consuete quattro del martedì, giovedì, venerdì e sabato. Per il Lotto, invece, si recupera subito il mercoledì 3 giugno.

Le prossime estrazioni del Lotto e SuperEnalotto per la Festa del 2 giugno: le nuove date

Secondo il regolamento di Lotto e SuperEnalotto, le estrazioni non possono coincidere con i giorni festivi ed essendo il 2 giugno festa nazionale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha imposto a inizio anno nuove date utili per recuperare i concorsi dal numero 88 al numero 91 dei due giochi. Non è possibile infatti cancellare semplicemente le estrazioni previste perché comporterebbe l’espletamento di un numero minore di concorsi annui, a scapito della raccolta di gioco e delle conseguenti entrate erariali. Ecco nel dettaglio quando si recupera e le date del nuovo calendario aggiornato di Lotto e SuperEnalotto di questa settimana.

Superenalotto

N°88 di martedì 2 giugno a giovedì 4 giugno 2026

N°89 di giovedì 4 giugno a venerdì 5 giugno 2026

N°90 di venerdì 5 giugno a sabato 6 giugno 2026

N°91 di sabato 6 giugno a lunedì 8 giugno 2026

Lotto