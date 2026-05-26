Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi martedì 26 maggio 2026: numeri vincenti e quote

Le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 26 maggio 2026 in diretta su Fanpage.it dalle ore 20: minuto per minuto estratti tutti i numeri vincenti con vincite e quote in tempo reale. Il jackpot sale a 169,9 milioni di euro per la sestina fortunata.

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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 26 maggio 2026: le estrazioni delle lotterie sono in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Estratti minuto per minuto tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto con la combinazione fortunata al SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto serale. Al SuperEnalotto questa sera in palio un jackpot record da 169,9 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio, quando un fortunato giocatore ha vinto più di 35 milioni di euro a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la sestina vincente di martedì 26 maggio 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Jackpot:

Lotto, i numeri vincenti del 26 maggio 2026

Bari:

Cagliari:

Firenze:

Genova:

Milano:

Napoli:

Palermo:

Roma:

Torino:

Venezia:

Nazionale:

10eLotto serale, la combinazione fortunata

I numeri del 10eLotto serale:

Numero oro:

Doppio oro:

Numeri extra:

I simboli estratti al Simbolotto

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per il Gioco del Lotto si possono scegliere da 1 a 10 numeri compresi da 1 e 90: la giocata vale se si punta su una Ruota tra le dieci ruote cittadine e una Nazionale. Si può anche puntare su tutte le ruote. Si sceglie poi l'importo della giocata per vincere con ambo, terno, quaterna o cinquina. Vince chi indovina i numeri estratti sulla ruota selezionata, con premi proporzionali alla difficoltà della scommessa e all'importo giocato. Associato al gioco del Lotto, c'è anche il Simbolotto, gioco gratuito in cui si abbina alla giocata una combinazione di simboli. Quando si gioca al Lotto su una specifica ruota "del mese", si ricevono automaticamente sullo scontrino 5 simboli casuali.

Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto bisogna scegliere 6 numeri su 90 per una giocata minima del costo di 1 euro. Si vince indovinando 2, 3, 4, 5, 5+1 o 6 numeri estratti. Per vincere con il 5+1 è necessario centrare il numero Jolly, che è il settimo numero estratto durante ogni concorso e non concorre alle categorie di vincita ordinarie. Inoltre, è possibile anche aumentare le vincite giocando al numero Superstar compreso sempre tra 1 e 90 al costo di 0,50 centesimi.

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