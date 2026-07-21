Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi martedì 21 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 197 milioni di euro
Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale in diretta oggi, martedì 21 luglio 2026: su Fanpage.it tutti i numeri vincenti dei concorsi di questa sera con vincite, quote e risultati delle lotterie. Al SuperEnalotto si gioca per un jackpot record da 197 milioni di euro. Cresce ancora il montepremi al SuperEnalotto e l'attesa per il fortunato giocatore che centrerà la combinazione dei 6 numeri fortunati: l'ultima vincita risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati. Si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto, la combinazione vincente di martedì 21 luglio 2026
- Combinazione vincente SuperEnalotto:
- Numero Jolly:
- Numero Supestar:
- Jackpot:
Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote
- BARI:
- CAGLIARI:
- FIRENZE:
- GENOVA:
- MILANO:
- NAPOLI:
- PALERMO:
- ROMA:
- TORINO:
- VENEZIA:
- NAZIONALE:
10eLotto serale di martedì 21 luglio 2026, i numeri vincenti
- I numeri vincenti del 10eLotto serale:
- Numero oro:
- Numero doppio oro:
- Numeri extra:
I simboli estratti al Simbolotto
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto si sceglie una combinazione fino a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e si punta su una delle 10 ruote nazionali, sulla Ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. L'importo minimo è di 1 euro e si vince indovinando l'ambo, il terno, la quaterna e la cinquina. Con il gioco del Lotto si può tentare la fortuna anche al Simbolotto, un'opzione gratuita associata al Lotto, con il quale contrassegnando la lettera "S" sulla schedina, è possibile indovinare 5 simboli estratti in maniera casuale.
Come si gioca al SuperEnalotto
Al SuperEnalotto si gioca indovinando una combinazione fino a 6 numeri vincenti, che rappresentano la massima vincita disponibile. Si gioca scegliendo 6 numeri da 1 a 90 e si può vincere con il 2, 3, 4, 5, 5+1 (giocando anche il numero Jolly) e 6. Aggiungendo, invece, il numero SuperStar alla giocata classica, si può moltiplicare il valore delle vincite fino a 100 volte.