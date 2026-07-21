Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi martedì 21 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 197 milioni di euro

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di martedì 21 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta dalle ore 20 su Fanpage.it. Le estrazioni di questa sera in tempo reale con vincite, quote e risultati in aggiornamento: al SuperEnalotto si gioca per 197 milioni di euro.

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Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale in diretta oggi, martedì 21 luglio 2026: su Fanpage.it tutti i numeri vincenti dei concorsi di questa sera con vincite, quote e risultati delle lotterie. Al SuperEnalotto si gioca per un jackpot record da 197 milioni di euro. Cresce ancora il montepremi al SuperEnalotto e l'attesa per il fortunato giocatore che centrerà la combinazione dei 6 numeri fortunati: l'ultima vincita risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati. Si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di martedì 21 luglio 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto :

: Numero Jolly :

: Numero Supestar :

: Jackpot:

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

BARI :

: CAGLIARI :

: FIRENZE :

: GENOVA :

: MILANO :

: NAPOLI :

: PALERMO :

: ROMA :

: TORINO :

: VENEZIA :

: NAZIONALE:

10eLotto serale di martedì 21 luglio 2026, i numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto serale :

: Numero oro :

: Numero doppio oro:

Numeri extra:

I simboli estratti al Simbolotto

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6 :

: Punti 5+1 :

: Punti 5 :

: Punti 4 :

: Punti 3 :

: Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella :

: 4 Stella :

: 3 Stella :

: 2 Stella :

: 1 Stella :

: 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto si sceglie una combinazione fino a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e si punta su una delle 10 ruote nazionali, sulla Ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. L'importo minimo è di 1 euro e si vince indovinando l'ambo, il terno, la quaterna e la cinquina. Con il gioco del Lotto si può tentare la fortuna anche al Simbolotto, un'opzione gratuita associata al Lotto, con il quale contrassegnando la lettera "S" sulla schedina, è possibile indovinare 5 simboli estratti in maniera casuale.

Leggi anche I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 18 luglio 2026

Come si gioca al SuperEnalotto

Al SuperEnalotto si gioca indovinando una combinazione fino a 6 numeri vincenti, che rappresentano la massima vincita disponibile. Si gioca scegliendo 6 numeri da 1 a 90 e si può vincere con il 2, 3, 4, 5, 5+1 (giocando anche il numero Jolly) e 6. Aggiungendo, invece, il numero SuperStar alla giocata classica, si può moltiplicare il valore delle vincite fino a 100 volte.

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