Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di sabato 18 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot di 196,1 milioni di euro

Sono terminate le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 18 luglio 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Vinti cinque 5, ma nessun 6 né 5+1: il jackpot per la sestina vincente sale a 197 milioni di euro.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e SuperEnalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di sabato 18 luglio 2026

Sono stati estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 18 luglio 2026. Al SuperEnalotto sono stati centrati cinque 5 da 40.819,11 euro ciascuno, ma ancora nessun 6 né 5+1. Il jackpot record arriva a 197 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio, quando un fortunato giocatore ha vinto più di 35 milioni di euro a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di sabato 18 luglio 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto : 52 – 28 – 62 – 1 – 86 – 79

: 52 – 28 – 62 – 1 – 86 – 79 Numero Jolly: 61

Numero Superstar: 31

Jackpot: 196.100.000€

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

Bari : 65 – 47 – 9 – 87 – 29

: 65 – 47 – 9 – 87 – 29 Cagliari: 47 – 6 – 30 – 59 – 72

47 – 6 – 30 – 59 – 72 Firenze: 22 – 32 – 30 – 7 – 43

22 – 32 – 30 – 7 – 43 Genova: 89 – 55 – 51 – 66 – 33

89 – 55 – 51 – 66 – 33 Milano: 13 – 44 – 8 – 37 – 40

13 – 44 – 8 – 37 – 40 Napoli: 74 – 62 – 83 – 30 – 22

74 – 62 – 83 – 30 – 22 Palermo: 14 – 59 – 78 – 12 – 34

14 – 59 – 78 – 12 – 34 Roma: 63 – 69 – 51 – 12 – 64

63 – 69 – 51 – 12 – 64 Torino: 14 – 10 – 38 – 52 – 12

14 – 10 – 38 – 52 – 12 Venezia: 51 – 30 – 11 – 7 – 3

51 – 30 – 11 – 7 – 3 Nazionale: 25 – 5 – 89 – 33 – 73

10eLotto serale di sabato 18 luglio 2026, i numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto serale : 6 – 8 – 9 – 10 – 13 – 14 – 22 – 30 – 32 – 44 – 47 – 51 – 55 – 59 – 62 – 63 – 65 – 69 – 74 – 89

: 6 – 8 – 9 – 10 – 13 – 14 – 22 – 30 – 32 – 44 – 47 – 51 – 55 – 59 – 62 – 63 – 65 – 69 – 74 – 89 Numero oro: 65

Numero doppio oro: 65, 47

Numeri Extra: 7 – 11 – 12 – 29 – 33 – 37 – 38 – 40 – 43 – 52 – 66 – 72 – 78 – 83 – 87

I simboli estratti al Simbolotto

24 – pizza;

17 – sfortuna;

13 – rana;

27 – scala;

3 – gatta.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: nessuna vincita

Punti 5+1: nessuna vincita

Punti 5: 5 vincite da 40.819,11 euro

Punti 4: 489 vincite da 423,64 euro

Punti 3: 20.149 vincite da 31,02 euro

Punti 2: 339.749 vincite da 5,72 euro

Quote Superstar:

5 Stella: nessuna vincita

4 Stella: 1 vincite da 42.364,00 euro

3 Stella: 123 vincite da 3.102,00 euro

2 Stella: 1.676 vincite da 100,00 euro

1 Stella: 11.248 vincite da 10,00 euro

0 Stella: 26.050 vincite da 5,00 euro

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto bisogna scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e selezionare la ruota sulla quale si vuole puntare, scegliendo tra le 10 ruote cittadine, la Nazionale oppure tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro: si vince indovinando l'ambo, ambetto il terno, la quaterna o la cinquina con vincite proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Associato al Gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche al Simbolotto, per il quale è sufficiente compilare una schedina e selezionare la "ruota del mese" abbinata al gioco, contrassegnando la lettera "S". Il sistema genera una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.

Leggi anche I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 17 luglio 2026

Come si gioca al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare i 6 numeri vincenti che costituiscono la massima combinazione fortunata, estratta tra una serie di numeri compresi da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importo minimo di gioco è di 1,00 euro. È possibile giocare anche al numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per aumentare le probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.

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