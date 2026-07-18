Attualità
video suggerito
video suggerito
Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di sabato 18 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot di 196,1 milioni di euro

Sono terminate le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 18 luglio 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Vinti cinque 5, ma nessun 6 né 5+1: il jackpot per la sestina vincente sale a 197 milioni di euro.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Redazione
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Lotto e SuperEnalotto
    Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di sabato 18 luglio 2026

Sono stati estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 18 luglio 2026. Al SuperEnalotto sono stati centrati cinque 5 da 40.819,11 euro ciascuno, ma ancora nessun 6 né 5+1. Il jackpot record arriva a 197 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio, quando un fortunato giocatore ha vinto più di 35 milioni di euro a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di sabato 18 luglio 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 52 – 28 – 62 – 1 – 86 – 79
  • Numero Jolly: 61
  • Numero Superstar: 31
  • Jackpot: 196.100.000€
Immagine

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • Bari: 65 – 47 – 9 – 87 – 29
  • Cagliari: 47 – 6 – 30 – 59 – 72
  • Firenze: 22 – 32 – 30 – 7 – 43
  • Genova: 89 – 55 – 51 – 66 – 33
  • Milano: 13 – 44 – 8 – 37 – 40
  • Napoli: 74 – 62 – 83 – 30 – 22
  • Palermo: 14 – 59 – 78 – 12 – 34
  • Roma: 63 – 69 – 51 – 12 – 64
  • Torino: 14 – 10 – 38 – 52 – 12
  • Venezia: 51 – 30 – 11 – 7 – 3
  • Nazionale: 25 – 5 – 89 – 33 – 73
Immagine

10eLotto serale di sabato 18 luglio 2026, i numeri vincenti

  • I numeri vincenti del 10eLotto serale: 6 – 8 – 9 – 10 – 13 – 14 – 22 – 30 – 32 – 44 – 47 – 51 – 55 – 59 – 62 – 63 – 65 – 69 – 74 – 89
  • Numero oro: 65
  • Numero doppio oro: 65, 47
  • Numeri Extra: 7 – 11 – 12 – 29 – 33 – 37 – 38 – 40 – 43 – 52 – 66 – 72 – 78 – 83 – 87
Immagine

I simboli estratti al Simbolotto

  • 24 – pizza;
  • 17 – sfortuna;
  • 13 – rana;
  • 27 – scala;
  • 3 – gatta.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6: nessuna vincita
  • Punti 5+1: nessuna vincita
  • Punti 5: 5 vincite da 40.819,11 euro
  • Punti 4: 489 vincite da 423,64 euro
  • Punti 3: 20.149 vincite da 31,02 euro
  • Punti 2: 339.749 vincite da 5,72 euro

Quote Superstar:

  • 5 Stella: nessuna vincita
  • 4 Stella: 1 vincite da 42.364,00 euro
  • 3 Stella: 123 vincite da 3.102,00 euro
  • 2 Stella: 1.676 vincite da 100,00 euro
  • 1 Stella: 11.248 vincite da 10,00 euro
  • 0 Stella: 26.050 vincite da 5,00 euro

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto bisogna scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e selezionare la ruota sulla quale si vuole puntare, scegliendo tra le 10 ruote cittadine, la Nazionale oppure tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro: si vince indovinando l'ambo, ambetto il terno, la quaterna o la cinquina con vincite proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Associato al Gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche al Simbolotto, per il quale è sufficiente compilare una schedina e selezionare la "ruota del mese" abbinata al gioco, contrassegnando la lettera "S". Il sistema genera una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.

Leggi anche
I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto del 17 luglio 2026

Come si gioca al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare i 6 numeri vincenti che costituiscono la massima combinazione fortunata, estratta tra una serie di numeri compresi da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importo minimo di gioco è di 1,00 euro. È possibile giocare anche al numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per aumentare le probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.

Altri contenuti utili:

Immagine
Dramma a Milano Marittima, bimba di 4 anni muore annegata nella piscina di un hotel
Morta 11enne in piscina a Sestri Levante, indagati i titolari dello stabilimento: indagini su cartello mancante
L'incidente in uno stabilimento balneare lo scorso 15 luglio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views