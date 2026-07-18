Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di sabato 18 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot di 196,1 milioni di euro
Sono stati estratti i numeri vincenti di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 18 luglio 2026. Al SuperEnalotto sono stati centrati cinque 5 da 40.819,11 euro ciascuno, ma ancora nessun 6 né 5+1. Il jackpot record arriva a 197 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio, quando un fortunato giocatore ha vinto più di 35 milioni di euro a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.
SuperEnalotto, la combinazione vincente di sabato 18 luglio 2026
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 52 – 28 – 62 – 1 – 86 – 79
- Numero Jolly: 61
- Numero Superstar: 31
- Jackpot: 196.100.000€
Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote
- Bari: 65 – 47 – 9 – 87 – 29
- Cagliari: 47 – 6 – 30 – 59 – 72
- Firenze: 22 – 32 – 30 – 7 – 43
- Genova: 89 – 55 – 51 – 66 – 33
- Milano: 13 – 44 – 8 – 37 – 40
- Napoli: 74 – 62 – 83 – 30 – 22
- Palermo: 14 – 59 – 78 – 12 – 34
- Roma: 63 – 69 – 51 – 12 – 64
- Torino: 14 – 10 – 38 – 52 – 12
- Venezia: 51 – 30 – 11 – 7 – 3
- Nazionale: 25 – 5 – 89 – 33 – 73
10eLotto serale di sabato 18 luglio 2026, i numeri vincenti
- I numeri vincenti del 10eLotto serale: 6 – 8 – 9 – 10 – 13 – 14 – 22 – 30 – 32 – 44 – 47 – 51 – 55 – 59 – 62 – 63 – 65 – 69 – 74 – 89
- Numero oro: 65
- Numero doppio oro: 65, 47
- Numeri Extra: 7 – 11 – 12 – 29 – 33 – 37 – 38 – 40 – 43 – 52 – 66 – 72 – 78 – 83 – 87
I simboli estratti al Simbolotto
- 24 – pizza;
- 17 – sfortuna;
- 13 – rana;
- 27 – scala;
- 3 – gatta.
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6: nessuna vincita
- Punti 5+1: nessuna vincita
- Punti 5: 5 vincite da 40.819,11 euro
- Punti 4: 489 vincite da 423,64 euro
- Punti 3: 20.149 vincite da 31,02 euro
- Punti 2: 339.749 vincite da 5,72 euro
Quote Superstar:
- 5 Stella: nessuna vincita
- 4 Stella: 1 vincite da 42.364,00 euro
- 3 Stella: 123 vincite da 3.102,00 euro
- 2 Stella: 1.676 vincite da 100,00 euro
- 1 Stella: 11.248 vincite da 10,00 euro
- 0 Stella: 26.050 vincite da 5,00 euro
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto bisogna scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e selezionare la ruota sulla quale si vuole puntare, scegliendo tra le 10 ruote cittadine, la Nazionale oppure tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro: si vince indovinando l'ambo, ambetto il terno, la quaterna o la cinquina con vincite proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Associato al Gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche al Simbolotto, per il quale è sufficiente compilare una schedina e selezionare la "ruota del mese" abbinata al gioco, contrassegnando la lettera "S". Il sistema genera una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.
Come si gioca al SuperEnalotto
Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare i 6 numeri vincenti che costituiscono la massima combinazione fortunata, estratta tra una serie di numeri compresi da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importo minimo di gioco è di 1,00 euro. È possibile giocare anche al numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per aumentare le probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.