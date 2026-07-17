Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi venerdì 17 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot di 195,2 milioni di euro
Le estrazioni dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 17 luglio 2026 in diretta su Fanpage.it: in aggiornamento tutti i numeri vincenti di questa sera con vincite e quote in tempo reale. Questa sera si gioca per un montepremi pari a 195,2 milioni di euro: l'ultima vincita milionaria al SuperEnalotto risale ormai al maggio dello scorso anno a Desenzano del Garda, da allora il jackpot continua a crescere. Si ricorda che è possibile consultare l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale su Fanpage.it insieme ai numeri ritardatari aggiornati all'ultimo concorso. Si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato e si può giocare la schedina fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione.
SuperEnalotto, la combinazione vincente di venerdì 17 luglio 2026
- Combinazione vincente al SuperEnalotto:
- Numero Jolly:
- Numero Superstar:
- Jackpot:
Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote
- BARI:
- CAGLIARI:
- FIRENZE:
- GENOVA:
- MILANO:
- NAPOLI:
- PALERMO:
- ROMA:
- TORINO:
- VENEZIA:
- NAZIONALE:
10eLotto serale di venerdì 17 luglio 2026, i numeri vincenti
- I numeri vincenti del 10eLotto serale:
- Numero oro:
- Numero doppio oro:
- Numeri Extra:
I simboli estratti al Simbolotto
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar:
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Come si gioca al Lotto
Per giocare al gioco del Lotto è necessario scegliere fino a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro e si può vincere centrando l'ambo, il terno, la quaterna e la cinquina. Le vincite sono proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo che si decide di puntare. Abbinato al Gioco del Lotto c'è anche l'opzione Simbolotto, con la quale è possibile vincere ulteriori premi senza costi aggiuntivi con l'estrazione di 5 simboli casuali associati al concorso del Lotto.
Come si gioca al SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto bisogna indovinare fino a 6 numeri, da scegliere sempre tra 1 e 90, che costituiscono la massima combinazione disponibile associata al montepremi milionario in palio. Al SuperEnalotto si può vincere anche con 2, 3, 4, 5, 5+1 (selezionando il numero Jolly) e con il 6. Il numero Jolly è il settimo numero estratto durante ogni concorso ed è sempre diverso dai 6 numeri della combinazione vincente. Oltre al numero Jolly, è possibile vincere anche con il numero Superstar, che può essere abbinato alla giocata classica del concorso e permette di moltiplicare il valore dei premi in palio fino a 100 volte.