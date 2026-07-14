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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi martedì 14 luglio 2026: jackpot da 193,6 milioni di euro

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di martedì 14 luglio 2026: i numeri vincenti estratti minuto per minuto su Fanpage.it. In aggiornamento anche risultati, vincite e quote di questa sera: al SuperEnalotto un premio da 193,6 milioni di euro.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale: le estrazioni di oggi, martedì 14 luglio 2026 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Risultati, vincite e quote di questa sera in aggiornamento minuto per minuto: al SuperEnalotto si gioca per un jackpot da 193,6 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è stata centrata ormai lo scorso anno a Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore ha vinto oltre 35 milioni di euro: da allora il montepremi continua a crescere. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale, con i numeri ritardatari aggiornati all'ultimo concorso. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni e che si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di martedì 14 luglio 2026

  • Combinazione vincente al SuperEnalotto: 8 – 88 – 85 – 80 – 44 – 49
  • Numero Jolly: 30
  • Numero Superstar: 64
  • Jackpot: 193.600.000€
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Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • Bari: 48 – 66 – 9 – 78 – 35
  • Cagliari: 51 – 52 – 15 – 38 – 72
  • Firenze: 8 – 60 – 78 – 20 – 25
  • Genova: 46 – 2 – 5 – 22 – 81
  • Milano: 29 – 68 – 75 – 53 – 24
  • Napoli: 84 – 12 – 13 – 81 – 69
  • Palermo: 28 – 18 – 2 – 54 – 38
  • Roma: 36 – 7 – 72 – 45 – 16
  • Torino: 76 – 31 – 73 – 55 – 20
  • Venezia: 54 – 51 – 42 – 26 – 49
  • Nazionale: 3 – 75 – 64 – 9 – 7
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10eLotto serale di martedì 14 luglio 2026, i numeri vincenti

  • I numeri vincenti del 10eLotto serale: 2 – 7 – 8 – 9 – 12 – 18 – 28 – 29 – 31 – 36 – 46 – 48 – 51 – 52 – 54 – 60 – 66 – 68 – 76 – 84
  • Numero oro: 48
  • Numero doppio oro: 48 – 66
  • Numeri extra: 5 – 13 – 15 – 20 – 22 – 38 – 42 – 45 – 53 – 55 – 72 – 73 – 75 – 78 – 81
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I simboli estratti al Simbolotto

  • 14 – BAULE
  • 41 – BUFFONE
  • 29 – DIAMANTE
  • 7 – VASO
  • 24 – PIZZA

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Il Gioco del Lotto è basato sull'estrazione di cinque numeri: è possibile tentare la fortuna selezionando cinque numeri da 1 e 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. La giocata minima è di 1,00 euro con incrementi di 0,50 centesimi, la massima giocata è di 200 euro. Si vince indovinando l'ambo, il terno, la quaterna oppure la cinquina. Al gioco del Lotto è associato anche il Simbolotto: per partecipare basta puntare una giocata sulla ruota del mese (indicata con la lettera "S"). Il sistema poi genera una combinazione di cinque simboli in maniera automatica: se si indovinano da 2 a 5 simboli estratti, si vincono premi in denaro.

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Come si gioca al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare sei numeri che costituiscono la combinazione vincente, estratti tra una serie di numeri compresi tra 1 e 90. Si possono giocare fino a 12 numeri compresi tra 1 e 90 e si vince centrando le combinazioni di 2, 3, 4, 5, 5+1 (selezionando il numero Jolly) e 6. La combinazione dei 6 numeri vincenti permette di vincere il jackpot totale in palio. L'importo minimo è di 1,00 euro e selezionando il numero Superstar si può moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.

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