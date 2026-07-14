Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi martedì 14 luglio 2026: jackpot da 193,6 milioni di euro

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di martedì 14 luglio 2026: i numeri vincenti estratti minuto per minuto su Fanpage.it. In aggiornamento anche risultati, vincite e quote di questa sera: al SuperEnalotto un premio da 193,6 milioni di euro.

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SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale: le estrazioni di oggi, martedì 14 luglio 2026 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Risultati, vincite e quote di questa sera in aggiornamento minuto per minuto: al SuperEnalotto si gioca per un jackpot da 193,6 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è stata centrata ormai lo scorso anno a Desenzano del Garda, quando un fortunato giocatore ha vinto oltre 35 milioni di euro: da allora il montepremi continua a crescere. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale, con i numeri ritardatari aggiornati all'ultimo concorso. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni e che si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di martedì 14 luglio 2026

Combinazione vincente al SuperEnalotto : 8 – 88 – 85 – 80 – 44 – 49

: 8 – 88 – 85 – 80 – 44 – 49 Numero Jolly : 30

: 30 Numero Superstar : 64

: 64 Jackpot: 193.600.000€

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

Bari: 48 – 66 – 9 – 78 – 35

48 – 66 – 9 – 78 – 35 Cagliari: 51 – 52 – 15 – 38 – 72

51 – 52 – 15 – 38 – 72 Firenze: 8 – 60 – 78 – 20 – 25

8 – 60 – 78 – 20 – 25 Genova: 46 – 2 – 5 – 22 – 81

46 – 2 – 5 – 22 – 81 Milano: 29 – 68 – 75 – 53 – 24

29 – 68 – 75 – 53 – 24 Napoli: 84 – 12 – 13 – 81 – 69

84 – 12 – 13 – 81 – 69 Palermo: 28 – 18 – 2 – 54 – 38

28 – 18 – 2 – 54 – 38 Roma: 36 – 7 – 72 – 45 – 16

36 – 7 – 72 – 45 – 16 Torino: 76 – 31 – 73 – 55 – 20

76 – 31 – 73 – 55 – 20 Venezia: 54 – 51 – 42 – 26 – 49

54 – 51 – 42 – 26 – 49 Nazionale: 3 – 75 – 64 – 9 – 7

10eLotto serale di martedì 14 luglio 2026, i numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto serale : 2 – 7 – 8 – 9 – 12 – 18 – 28 – 29 – 31 – 36 – 46 – 48 – 51 – 52 – 54 – 60 – 66 – 68 – 76 – 84

: 2 – 7 – 8 – 9 – 12 – 18 – 28 – 29 – 31 – 36 – 46 – 48 – 51 – 52 – 54 – 60 – 66 – 68 – 76 – 84 Numero oro : 48

: 48 Numero doppio oro : 48 – 66

: 48 – 66 Numeri extra: 5 – 13 – 15 – 20 – 22 – 38 – 42 – 45 – 53 – 55 – 72 – 73 – 75 – 78 – 81

I simboli estratti al Simbolotto

14 – BAULE

41 – BUFFONE

29 – DIAMANTE

7 – VASO

24 – PIZZA

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6 :

: Punti 5+1 :

: Punti 5 :

: Punti 4 :

: Punti 3 :

: Punti 2:

Quote Superstar

5 Stella :

: 4 Stella :

: 3 Stella :

: 2 Stella :

: 1 Stella :

: 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Il Gioco del Lotto è basato sull'estrazione di cinque numeri: è possibile tentare la fortuna selezionando cinque numeri da 1 e 90 e puntare su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. La giocata minima è di 1,00 euro con incrementi di 0,50 centesimi, la massima giocata è di 200 euro. Si vince indovinando l'ambo, il terno, la quaterna oppure la cinquina. Al gioco del Lotto è associato anche il Simbolotto: per partecipare basta puntare una giocata sulla ruota del mese (indicata con la lettera "S"). Il sistema poi genera una combinazione di cinque simboli in maniera automatica: se si indovinano da 2 a 5 simboli estratti, si vincono premi in denaro.

Come si gioca al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare sei numeri che costituiscono la combinazione vincente, estratti tra una serie di numeri compresi tra 1 e 90. Si possono giocare fino a 12 numeri compresi tra 1 e 90 e si vince centrando le combinazioni di 2, 3, 4, 5, 5+1 (selezionando il numero Jolly) e 6. La combinazione dei 6 numeri vincenti permette di vincere il jackpot totale in palio. L'importo minimo è di 1,00 euro e selezionando il numero Superstar si può moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.

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