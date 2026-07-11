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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi sabato 11 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot sale a 193,6 milioni di euro

Avvenute le SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di sabato 11 luglio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti delle lotterie su Fanpage.it. Neanche stasera non è stato centrato il 6 o il 5+1 al SuperEnalotto: per la prossima estrazione il jackpot sale 193,6 milioni di euro per chi indovina la sestina fortunata.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 11 luglio 2026: i numeri vincenti su Fanpage.it; anche tutti i risultati con vincite e quote di stasera: nessun 6 o 5+1 al SuperEnalotto, dalla prossima estrazione in palio 193,6 milioni di euro per chi indovina i 6 numeri vincenti. L'ultima vincita risale ormai a maggio dello scorso anno a Desenzano del Garda.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di sabato 11 luglio 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 7 – 61 – 6 – 47 – 49 – 10
  • Numero Jolly: 5
  • Numero Superstar: 62
  • Jackpot: 192.700.000€
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Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

  • Bari: 42 – 14 – 74 – 44 – 5
  • Cagliari: 81 – 77 – 15 – 50 – 53
  • Firenze: 81 – 12 – 77 – 67 – 64
  • Genova: 49 – 32 – 61 – 33 – 17
  • Milano: 53 – 24 – 41 – 83 – 38
  • Napoli: 31 – 2 – 68 – 25 – 74
  • Palermo: 27 – 90 – 75 – 40 – 10
  • Roma: 52 – 68 – 56 – 78 – 37
  • Torino: 54 – 33 – 64 – 42 – 5
  • Venezia: 49 – 70 – 73 – 16 – 6
  • Nazionale: 2 – 58 – 6 – 70 – 84
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10eLotto serale di sabato 11 luglio 2026, i numeri vincenti

  • I numeri vincenti del 10eLotto serale: 2 – 12 – 14 – 15 – 24 – 27 – 31 – 32 – 33 – 42 – 49 – 52 – 53 – 54 – 68 – 70 – 74 – 77 – 81 – 90
  • Numero oro: 42
  • Numero doppio oro: 42, 14
  • Numeri extra: 5, 16, 25, 40, 41, 44, 50, 56, 61, 64, 67, 73, 75, 78, 83
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I simboli estratti al Simbolotto

11 – Topi
42 – Caffè
35 – Uccello
36 – Nacchere
19 – Risata

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I numeri vincenti di venerdì 10 luglio 2026 di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: nessun 6 né 5+1

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6: nessuno
  • Punti 5+1: nessuno
  • Punti 5: 8 vincono € 25.834,12
  • Punti 4: 1.044 vincono € 200,90
  • Punti 3: 37.020 vincono € 17,09
  • Punti 2: 519.79 vincono 6€ 5,00

Quote Superstar:

  • 5 Stella: nessuno
  • 4 Stella: 3 vincono € 20.090,00
  • 3 Stella: 103 vincono € 1.709,00
  • 2 Stella: 1.766 vincono € 100,00
  • 1 Stella: 9.865 vincono € 10,00
  • 0 Stella: 19.823 vincono € 5,00

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e puntare su una delle Ruote cittadine, sulla Ruota Nazionale oppure su tutte le Ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro e si può vincere centrando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina. Al Gioco del Lotto è abbinato anche il Simbolotto: si tratta di un'estrazione casuale di 5 numeri associati alla "ruota del mese", e si può attivare questa opzione di gioco selezionando la lettera "S" sulla schedina di gioco.

Come si gioca al SuperEnalotto

Al SuperEnalotto si tenta la fortuna giocando 6 numeri fortunati che costituiscono la massima combinazione vincente, che permette di vincere il jackpot milionario in palio. Si possono scegliere 6 numeri da 1 a 90 e si vince centrando il 2, il 3, il 4, il 5, il 5+1 (attivando il numero Jolly) e infine il 6. L'importo minimo è di 1 euro e si può moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte selezionando anche il numero Superstar, abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto.

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