Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di martedì 7 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot di 190,1 milioni di euro

Effettuate le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di martedì 7 luglio 2026: su Fanpage.it i numeri di questa sera con risultati, vincite e quote. Nessun 6 o 5+1, il jackpot sale a 191 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto serale di martedì 7 luglio 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e SuperEnalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Effettuate le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 7 luglio 2026. Su Fanpage.it tutti i numeri vincenti sulle 11 ruote del Lotto, la combinazione fortunata al SuperEnalotto, i numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto serale. Nessun 6 o 5+1, centrati 11 da oltre 17mila euro. Il jackpot sale a 191 milioni di euro, si tratta del terzo più alto di sempre. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio, quando un fortunato giocatore ha vinto più di 35 milioni di euro a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Superenalotto, la combinazione vincente di martedì 7 luglio 2026

Combinazione vincente Superenalotto: 55 – 16 – 30 – 79 – 53 – 3

Numero Jolly: 84

Numero Superstar: 66

Jackpot: 190.100.000€

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

Bari: 31 – 53 – 78 – 76 – 37

31 – 53 – 78 – 76 – 37 Cagliari: 27 – 23 – 30 – 48 – 12

27 – 23 – 30 – 48 – 12 Firenze: 80 – 26 – 18 – 20 – 34

80 – 26 – 18 – 20 – 34 Genova: 11 – 24 – 8 – 82 – 15

11 – 24 – 8 – 82 – 15 Milano: 49 – 2 – 54 – 33 – 14

49 – 2 – 54 – 33 – 14 Napoli: 51 – 63 – 44 – 18 – 35

51 – 63 – 44 – 18 – 35 Palermo: 90 – 71 – 86 – 22 – 40

90 – 71 – 86 – 22 – 40 Roma: 58 – 19 – 29 – 17 – 15

58 – 19 – 29 – 17 – 15 Torino: 4 – 14 – 79 – 17 – 45

4 – 14 – 79 – 17 – 45 Venezia: 79 – 50 – 3 – 37 – 32

79 – 50 – 3 – 37 – 32 Nazionale: 18 – 43 – 55 – 23 – 15

10eLotto serale di martedì 7 luglio 2026, i numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto serale : 2 – 4 – 11 – 14 – 19 – 23 – 24 – 26 – 27 – 31 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 63 – 71 – 79 – 80 – 90

: 2 – 4 – 11 – 14 – 19 – 23 – 24 – 26 – 27 – 31 – 49 – 50 – 51 – 53 – 58 – 63 – 71 – 79 – 80 – 90 Numero oro: 31

Numero doppio oro: 31, 53

Numeri extra: 3 – 8 – 18 – 20 – 22 – 29 – 30 – 33 – 44 – 48 – 54 – 76 – 78 – 82 – 86

I simboli estratti al Simbolotto

27 – SCALA

38 – PIGNA

33 – ELICA

13 – RANA

18 – CERINO

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: 0 da € 0,00

Punti 5+1: 0 da € 0,00

Punti 5: 11 da € 17.123,43

Punti 4: 548 da € 349,31

Punti 3: 23.226 da € 24,84

Punti 2: 363.025 da € 5,00

Quote Superstar:

5 Stella: 0 da € 0,00

4 Stella: 1 da € 34.931,00

3 Stella: 111 da € 2.484,00

2 Stella: 1.755 da € 100,00

1 Stella: 10.730 da € 10,00

0 Stella: 22.821 da € 5,00

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto bisogna scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e selezionare la ruota sulla quale si vuole puntare, scegliendo tra le 10 ruote cittadine, la Nazionale oppure tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro: si vince indovinando l'ambo, ambetto il terno, la quaterna o la cinquina con vincite proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Associato al Gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche al Simbolotto, per il quale è sufficiente compilare una schedina e selezionare la "ruota del mese" abbinata al gioco, contrassegnando la lettera "S". Il sistema genera una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.

Come si gioca al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare i 6 numeri vincenti che costituiscono la massima combinazione fortunata, estratta tra una serie di numeri compresi da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importo minimo di gioco è di 1,00 euro. È possibile giocare anche al numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per aumentare le probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.

Altri contenuti utili: