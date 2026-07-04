Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi sabato 4 luglio 2026: numeri vincenti e quote

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 4 luglio 2026: in diretta i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 188.3 milioni di euro.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 4 luglio 2026

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Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 4 luglio 2026: le estrazioni delle lotterie sono in diretta su Fanpage.it. Estratti minuto per minuto tutti i numeri vincenti sulle ruote del Lotto con la combinazione fortunata al SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto serale. Al SuperEnalotto questa sera in palio un jackpot record da 188.3 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria risale ormai allo scorso maggio, quando sono stati vinti oltre 35 milioni a Desenzano del Garda. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari aggiornati all'ultima estrazione. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno delle estrazioni: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di sabato 4 luglio 2026

Combinazione vincente Superenalotto: 37 – 55 – 76 – 62 – 72 – 2

Numero Jolly: 34

Numero Superstar: 75

Jackpot: 188.300.000€

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 81 – 71 – 24 – 27 – 1

Cagliari: 38 – 77 – 61 – 68 – 78

Firenze: 61 – 56 – 5 – 68 – 17

Genova: 32 – 79 – 83 – 4 – 15

Milano: 80 – 12 – 25 – 10 – 76

Napoli: 61 – 29 – 27 – 8 – 23

Palermo: 88 – 77 – 45 – 86 – 23

Roma: 82 – 76 – 58 – 22 – 33

Torino: 22 – 87 – 35 – 57 – 62

Venezia: 6 – 35 – 37 – 11 – 36

Nazionale: 40 – 35 – 82 – 58 – 67

10eLotto serale di sabato 4 luglio 2026, i numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto serale: 5 – 6 – 12 – 22 – 24 – 29 – 32 – 35 – 38 – 56 – 61 – 71 – 76 – 77 – 79 – 80 – 81 – 82 – 87 – 88

Numero oro: 81

Numero doppio oro: 81, 71

Numeri Extra: 1, 4, 8, 10, 11, 25, 27, 37, 45, 57, 58, 68, 78, 83, 86

I simboli estratti al Simbolotto

8 – Braghe

40 – Quadro

42 – Caffè

9 – Culla

16 – Naso

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Quote Superstar:

5 Stella:

4 Stella:

3 Stella:

2 Stella:

1 Stella:

0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto bisogna scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90 e selezionare la ruota sulla quale si vuole puntare, scegliendo tra le 10 ruote cittadine, la Nazionale oppure tutte le ruote. L'importo minimo della giocata è di 1 euro: si vince indovinando l'ambo, ambetto il terno, la quaterna o la cinquina con vincite proporzionali alla difficoltà della giocata e all'importo. Associato al Gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche al Simbolotto, per il quale è sufficiente compilare una schedina e selezionare la "ruota del mese" abbinata al gioco, contrassegnando la lettera "S". Il sistema genera una combinazione casuale di 5 simboli, senza costi aggiuntivi.

Come si gioca al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare i 6 numeri vincenti che costituiscono la massima combinazione fortunata, estratta tra una serie di numeri compresi da 1 a 90. Le categorie di vincita sono: 2, 3, 4, 5, 5+1 (con l'aggiunta del numero Jolly) e 6. L'importo minimo di gioco è di 1,00 euro. È possibile giocare anche al numero SuperStar, che può essere abbinato alla giocata classica del SuperEnalotto per aumentare le probabilità di vincita e moltiplicare il valore dei premi fino a 100 volte.

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