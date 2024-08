video suggerito

Lotto, come si gioca e quanto si vince: il regolamento di vincite e premi Come si gioca al Lotto? Il regolamento del gioco del Lotto, con i premi in palio per le diverse combinazioni di numeri, il Numero Oro, le diverse opzioni di gioco e modalità come il 10eLotto e Lotto Più, e come riscuotere le vincite. Ecco quanto costa giocare alla lotteria più antica d’Italia e quanto si vince con ambo, ambetto, terno, quaterna e cinquina. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lotto: regolamento, vincite e premi del concorso più antico d'Italia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Lotto è un gioco d'azzardo gestito dallo Stato Italiano. Si basa sull'estrazione di 5 numeri, da 1 a 90, su undici ruote. Le prime dieci portano il nome di altrettante città italiane, l'undicesima è denominata Ruota Nazionale. Nasce nel XVI secolo a Firenze, quando aprì il primo banco del Lotto, ma ha origini più antiche e affonda le sue radici nelle diverse lotterie e "borse di ventura" nate alla fine del Medioevo.

Inizia a istituzionalizzarsi nel 1863, quando nascono le prime 6 ruote (Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia), e si espande a macchia d'olio nella neonata Italia con l'introduzione delle ruote di Roma, Bari, Cagliari e Genova. La ruota Nazionale, invece, nasce solo nel 2005. A partire dallo stesso anno, le estrazioni diventano trisettimanali, e si svolgono ogni martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00, salvo i giorni festivi, con conseguenti variazioni nelle date. Viene gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dello Stato italiano.

Per giocare al Lotto è necessario scegliere da 1 a 10 numeri fra 1 e 90, scegliere la ruota o le ruote sulle quali puntare la giocata e il tipo di puntata (estratto, estratto determinato, ambo, ambetto, terno, quaterna e cinquina). Il costo di una giocata è di almeno 1 euro e si può puntare fino a un massimo di 200 euro.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere sul gioco del Lotto: come si gioca, come funziona e quanto costa giocare una schedina, quali e quanti tipi di combinazioni (chiamate "sorti") esistono, quali sono le altre modalità di gioco associate al Lotto (come il 10eLotto, l'opzione Numero Oro e l'opzione Lotto Più), come vincere e riscuotere i premi.

Come funziona il gioco del Lotto: ruote e numeri

Per iniziare, è necessario spiegare brevemente e in modo semplice come funziona il gioco del Lotto: a seguito di un periodo in cui è possibile giocare la schedina e puntare del denaro sulla propria giocata, viene effettuata l'estrazione di 5 numeri vincenti su ognuna delle ruote disponibili. Se uno o più numeri giocati sulla propria schedina corrispondono con quelli estratti, allora la schedina risulterà vincente: l'importo di questa vincita dipenderà dalla quantità di numeri indovinati, e chiaramente aumenta via via che aumentano i numeri in comune tra l'estrazione sulla ruota prescelta per la giocata e la propria schedina. Vediamo adesso nel dettaglio qualcosa in più su come si gioca, sulle vincite, sul regolamento del Lotto e sui concorsi correlati.

Come si gioca al Lotto: il regolamento

Iniziamo dal regolamento del Lotto, un elemento indispensabile per giocare nel modo corretto ed evitare di annullare la schedina. Vedremo quali sono i giorni e gli orari in cui si gioca, com'è fatta una schedina e come compilarla, come puntare sulle diverse sorti, infine qual è il costo minimo e massimo per giocare una schedina e tentare di aggiudicarsi i premi in palio. La prima regola, indispensabile, è che bisogna avere almeno 18 anni per poter giocare al Lotto.

Quando è possibile giocare

Si può giocare al Lotto praticamente tutti i giorni, ma ci sono degli orari prestabiliti che variano a seconda se avvenga o meno un'estrazione nei diversi giorni della settimana. Come abbiamo già anticipato, queste ultime si svolgono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato (salvo nel caso di giorni festivi) alle 20.00; durante questi giorni, è possibile giocare la schedina entro le 19.30, oppure a partire dalle 21:30 fino alle 24:00 per l'estrazione successiva. Nei giorni restanti (lunedì, mercoledì e domenica) è possibile giocare a qualsiasi orario.

Come si gioca la schedina

Compilare la schedina può sembrare un'operazione molto semplice, ma per chi gioca al Lotto per la prima volta c'è il rischio di sbagliare. Ecco quali sono i passi da seguire per giocare la schedina del Lotto nel modo corretto:

Innanzitutto bisogna scegliere da 1 a 10 numeri compresi tra 1 e 90; Bisogna poi scegliere la ruota o le ruote su cui giocare la propria schedina; si può scegliere l'impostazione "tutte" per giocare su tutte le ruote a eccezione della Nazionale, o l'opzione "nazionale" per giocare solo sulla Nazionale. In seguito c'è da decidere quale puntata o quali puntate (qualora le sorti non siano in contraddizione tra loro) effettuare tra estratto, estratto determinato, ambo, ambetto, terno, quaterna, cinquina; Infine bisogna decidere quanto puntare sulla propria schedina: ma quanto costa giocare al Lotto? Il minimo è 1€, ma si può arrivare fino a 200€ con scatti di 0,50€ in più per ogni incremento.

Tutte le sorti, dall'ambetto alla cinquina

Come abbiamo anticipato, il Lotto permette di puntare su diverse combinazioni, chiamate sorti. Non è sempre facile orientarsi tra le diverse possibilità su cui puntare: ecco quindi la spiegazione sorte per sorte delle combinazioni disponibili – e potenzialmente vincenti – per la propria giocata:

estratto semplice : anche detto "ambata", consiste nell'estrazione di un solo numero. In questo caso non conta l'ordine di estrazione, ma solo che quel dato numero sia effettivamente estratto dall'urna della ruota su cui si è giocata la schedina.

: anche detto "ambata", consiste nell'estrazione di un solo numero. In questo caso non conta l'ordine di estrazione, ma solo che quel dato numero sia effettivamente estratto dall'urna della ruota su cui si è giocata la schedina. estratto determinato : consiste nell'estrazione di un solo numero, ma si distingue dalla sorte precedente perchè bisogna indovinare anche la posizione all'interno della cinquina in cui il numero viene estratto.

: consiste nell'estrazione di un solo numero, ma si distingue dalla sorte precedente perchè bisogna indovinare anche la posizione all'interno della cinquina in cui il numero viene estratto. ambetto : è l'estrazione di un numero giocato a cui si aggiunge il numero precedente o successivo degli altri numeri giocati; in questo caso bisogna puntare su almeno 2 numeri.

: è l'estrazione di un numero giocato a cui si aggiunge il numero precedente o successivo degli altri numeri giocati; in questo caso bisogna puntare su almeno 2 numeri. ambo : due numeri della combinazione.

: due numeri della combinazione. terno : tre numeri della cinquina fortunata.

: tre numeri della cinquina fortunata. quaterna : quattro numeri della combinazione.

: quattro numeri della combinazione. cinquina: tutti e 5 i numeri estratti.

Il Numero Oro al Lotto

Il Numero Oro al Lotto è un’opzione del Gioco del Lotto che, assieme al Simbolotto, può essere selezionata dai giocatori al momento di compilazione della schedina.

Il Numero Oro è sempre il quinto numero estratto per ciascuna delle 11 ruote del Gioco e del Lotto, e offre premi aggiuntivi rispetto al Lotto tradizionale con vincite che variano in base alla sorte selezionata tra Ambo, Terna e Quaterna, alla quantità di numeri selezionati (da 2 a 10) e alla vincita con sorte o solo con Numero Oro.

In termini di cifre, dunque, le vincite col Numero Oro vanno da un minimo di 0.02€ nel caso di vincita solo del Numero Oro, quaterna e 10 numeri fino ad un massimo di 250.000€ nel caso di quaterna con Numero Oro con 4 numeri giocati (la vincita del Numero Oro, dunque, si somma a quella di tutte le combinazioni vincenti).

Giocare al Numero Oro è semplice: serve solo selezionare l’opzione al momento della giocata della propria schedina del Lotto e scegliere una o più sorti tra Ambo, Terno e Quaterna. Per giocare al Lotto con opzione Numero Oro, bisogna raddoppiare il valore della puntata iniziale.

Come giocare al Lotto online

Al Lotto si può giocare anche online, aprendo un conto di gioco con il Concessionario (ad esempio sul sito ufficiale di Lottomatica, ma anche sulla sezione dedicata di Sisal). In ogni caso è necessario scegliere i numeri sulla schedina virtuale, la puntata, la o le ruote su cui si vuole puntare e la tipologia di giocata, previa registrazione. Il gioco online mette a disposizione diverse funzioni:

numeri : è possibile scegliere i propri numeri in maniera manuale, causale o selezionandoli dalle schedine preferite,

: è possibile scegliere i propri numeri in maniera manuale, causale o selezionandoli dalle schedine preferite, ruota : selezionando dunque la ruota sulla quale si vuole puntare, oppure barrare l'opzione "TUTTE" per puntare su tutte le ruote tranne quella Nazionale,

: selezionando dunque la ruota sulla quale si vuole puntare, oppure barrare l'opzione "TUTTE" per puntare su tutte le ruote tranne quella Nazionale, multiple : si tratta dell'opzione che permette di ripetere la stessa giocata fino a un massimo di 20 volte nella stessa estrazione,

: si tratta dell'opzione che permette di ripetere la stessa giocata fino a un massimo di 20 volte nella stessa estrazione, importo : quindi si può facilmente scegliere la somma da puntare per ogni singola giocata, aumentando per multipli di 0,50 euro fino a un massimo di 200 euro,

: quindi si può facilmente scegliere la somma da puntare per ogni singola giocata, aumentando per multipli di 0,50 euro fino a un massimo di 200 euro, abbonamenti : questa funzione è dedicata a chi decide di puntare per più giocate gli stessi numeri, fino a un massimo di 10 volte consecutive,

: questa funzione è dedicata a chi decide di puntare per più giocate gli stessi numeri, fino a un massimo di 10 volte consecutive, vai al riepilogo: è l'opzione con cui l'utente verifica tutti i dati prima dell'acquisto.

Come funzionano le estrazioni

Le estrazioni del Lotto sono regolamentate dal Decreto direttoriale dell'8/2/2010 dal titolo "Procedura per estrazioni del gioco del Lotto con urne elettroniche". All'interno di questo documento vengono elencate le regole delle estrazioni per questo concorso, che qui andiamo a riassumere brevemente:

Le estrazioni per le ruote di Roma, Cagliari, Firenze e per la ruota Nazionale avvengono a Roma;

Le estrazioni sulle ruote di Milano, Genova, Torino e Venezia si tengono a Milano;

Le estrazioni per le ultime ruote rimaste (Napoli, Bari e Palermo) vengono invece effettuate a Napoli;

Una volta estratti, i numeri non vengono più inseriti nell'urna fino all'estrazione del giorno successivo;

L'estrazione avviene grazie a un'urna meccanica, in cui le palline rappresentanti i 90 numeri vengono mescolate grazie a un getto di aria compressa.

Come seguire l'estrazione del Lotto

È possibile seguire in diretta le estrazioni del Lotto: sul canale YouTube ufficiale, infatti, è attiva la diretta video a partire dalle ore 19.50 di martedì, giovedì e sabato. A partire dalle 20.00 inizia il collegamento in diretta dalle tre sale (di Napoli, Roma e Milano) in cui si svolgono le operazioni di estrazione, al termine delle quali Serena Garitta rilegge tutti i numeri estratti.

Lotto: le regole per le vincite

Per sapere se la propria schedina è quella vincente, e quindi si ha diritto a un premio, è possibile seguire l'estrazione in diretta, oppure recuperare i risultati delle estrazioni sul sito del gioco del Lotto, oltre che nelle ricevitorie e in televisione. Ecco tutte le informazioni sui premi del Lotto: come calcolarli, dove riscuoterli, quanto valgono per le diverse sorti, qual è la tassazione vigente in materia.

Come calcolare la vincita

A differenza di altri giochi a premi (come il SuperEnalotto), le quote del Lotto sono fisse, e le vincite dipendono da tre elementi: l'importo della giocata, i numeri anneriti sulla schedina, la sorte su cui si sceglie di puntare. Il montepremi è sempre fisso, e non dipende dal numero dei giocatori oppure dalla presenza o meno di fortunati vincitori per le diverse sorti. Rispetto ai giochi con montepremi variabile, il jackpot è più basso, ma le possibilità di vincita sono certamente più variegate. La vincita massima disponibile per il lotto è di 6 milioni di euro.

Dove si riscuotono le vincite del Lotto

Le vincite del Lotto si riscuotono con modalità diverse a seconda dell'importo che viene vinto:

Fino a 543,48 euro è possibile riscuotere la vincita direttamente in ricevitoria

Fino a 2.300 euro si può ritirare la vincita presso la ricevitoria su cui si è giocata la schedina, oppure tramite accredito bancario (sempre presso la ricevitoria). Nel caso di "ricevitorie speciali" (quelle che si trovano all'interno di aree di sosta autostradale, stazioni ferroviarie o marittime, areoporti) è possibile riscuotere la vincita in qualsiasi ricevitoria sul territorio nazionale.

Fino a 10.500,00 euro è possibile prenotare il ritiro della vincita in tutte le ricevitorie (chiaramente previa presentazione della ricevuta), con diverse opzioni di riscossione del premio: conto corrente postale, conto corrente bancario, o negli sportelli della Banca Intesa Sanpaolo.

Oltre i 10.500 euro è necessario presentare la ricevuta della schedina presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo, o in alternativa presso l'Ufficio Pubblico di Lottomatica situato a Roma. Sarà necessario portare con sé un documento identificativo e scegliere il metodo di pagamento che più si preferisce.

Quanto pagano le diverse combinazioni

Come abbiamo già detto, ogni combinazione prevede un valore moltiplicatore fisso che, in base alla quantità di numeri selezionati e all'importo della giornata, determina il premio della vincita al gioco del Lotto. Questi valori possono essere facilmente reperiti all'interno della tabella consultabile sul sito di Lottomatica.

La tabella dei premi del Lotto – fonte: Lottomatica

Quali sono le tasse da pagare

Per il momento, la tassa sulle vincite del Lotto ammonta all'8% secondo la legge n.311/2004, art.1 c.488. Viene applicata esclusivamente sulle vincite superiori a 500€ e potrebbe aumentare nel 2020 con la nuova Legge di Bilancio.

I numeri del Lotto: ritardatari, frequenti, simbolici

Il Lotto ha due elementi distintivi: i numeri e le ruote, ed entrambi rispondono a criteri non solo oggettivi, ma anche e soprattutto simbolici. Nel caso dei numeri, poi, questo è ancora più evidente: in età moderna il Lotto si è diffuso proprio grazie agli almanacchi, ovvero volumi in cui a ogni numero o combinazione veniva associato un certo significato. Non è raro vedere all'interno di tabaccherie e ricevitorie libri con riferimenti alla cabala e alla simbologia dei numeri, come è frequente imbattersi in molte speculazioni sui numeri ritardatari e numeri frequenti. Alcuni, poi, chiedono come fare per giocarsi i numeri sognati, magari pronunciati da amici e parenti defunti durante il sonno: come non pensare a "Non ti pago", la commedia di Edoardo De Filippo la cui trama prende il via proprio da queste premesse?

Cosa sono i numeri ritardatari

Per "numeri ritardatari" si intendono quei numeri che non vengono estratti da molto tempo su determinate ruote; a ogni estrazione è possibile trovare elenchi aggiornati in cui figurano tutte queste cifre, che informano il giocatore circa i numeri che più raramente vengono estratti su tutte le ruote.

Cosa sono i numeri frequenti

I numeri frequenti sono l'esatto contrario dei numeri ritardatari: come è possibile intuire già dal nome, si tratta di numeri che vengono estratti molto spesso sulle diverse ruote. Anche in questo caso esistono molti articoli su cui è possibile tenere d'occhio la lista dei numeri frequenti aggiornati estrazione per estrazione.

Il valore dei numeri ritardatari e frequenti

Ma quindi a cosa servono questi numeri ritardatari e frequenti? Quasi a niente, anzi, proprio a niente, perchè ogni numero ha la stessa probabilità di essere estratto. Si tratta quindi di una suggestione, più che di una reale indicazione per compilare la schedina: un elemento sicuramente affascinante e legato alla ricorrenza dei numeri, ma che non ha nessuna implicazione pratica sulla probabilità o meno di vedere estratto un numero nei concorsi a venire.

Come funziona il Simbolotto: estrazioni e vincite

Il Simbolotto è una modalità di gioco gratuita e opzionale associata al Gioco del Lotto. Introdotto a luglio 2019, il Simbolotto consiste in un’estrazione casuale di 5 simboli (su 45 totali) su una delle 11 Ruote del Lotto (è compresa dunque anche la ruota Nazionale), e offre la possibilità di vincere premi aggiuntivi oltre alle vincite previste per il Gioco del Lotto tradizionale.

L’estrazione del Simbolotto si associa alle singole Ruote del Lotto secondo un calendario preciso: si comincia con la Ruota di Bari a gennaio e si termina con la Ruota di Venezia a dicembre, mentre la ruota Nazionale è l’unica ad avere associata l’estrazione del Simbolotto per due mesi, ovvero luglio e agosto. Qui il calendario delle Ruote associate al Simbolotto:

Gennaio: Ruota di Bari .

. Febbraio: Ruota di Cagliari .

. Marzo: Ruota di Firenze .

. Aprile: Ruota di Genova .

. Maggio: Ruota di Milano .

. Giugno: Ruota di Napoli .

. Luglio: Ruota Nazionale .

. Agosto: Ruota Nazionale .

. Settembre: Ruota di Palermo .

. Ottobre: Ruota di Roma .

. Novembre: Ruota di Torino .

. Dicembre: Ruota di Venezia.

Giocare al Simbolotto è semplice: quando si compila la scheda del Lotto, si può infatti barrare la Ruota del mese su cui è riportato il simbolo “S”. Una volta barrato il simbolo e giocata la schedina del Lotto, il sistema assegna e stampa sulla schedina stessa una combinazione di 5 simboli casuali: da qui bisognerà solo attendere l’estrazione del Simbolotto, che avviene al termine delle estrazioni delle 11 Ruote del Lotto, e se almeno 2 simboli estratti sono presenti sulla schedina, il giocatore vince.

La somma vinta al Simbolotto varia sempre in base al numero di simboli indovinati e all’importo giocato sulla Ruota del mese che è associata al Simbolotto. Ponendo l’esempio di una giocata con solo 1€ puntato, le vincite nette sono:

2 simboli indovinati: 1€

3 simboli indovinati: 5€

4 simboli indovinati: 50€

5 simboli indovinati: 10.000€

Qui anche le probabilità di vincita, indicate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e riportate sul regolamento del Simbolotto:

2 su 5 simboli indovinati : la probabilità di vincita è di 1 su 12

: la probabilità di vincita è di 1 su 12 3 su 5 simboli indovinati : la probabilità di vincita è di 1 su 157

: la probabilità di vincita è di 1 su 157 4 su 5 simboli indovinati : la probabilità di vincita è di 1 su 6.109

: la probabilità di vincita è di 1 su 6.109 5 su 5 simboli indovinati: la probabilità di vincita è di 1 su 1.221.759

Come detto, le estrazioni del Simbolotto avvengono sempre subito dopo le estrazioni delle 11 Ruote del Lotto, ovvero ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 20.00. L’estrazione del Simbolotto può essere seguita in diretta alla pagina del sito ufficiale del Lotto dedicata ai numeri vincenti del Lotto e ai simboli del Simbolotto che viene aggiornata a ogni concorso, oppure sull’app ufficiale del Lotto, My Lotteries. Dal sito del Lotto, inoltre, è possibile consultare anche l’archivio del Simbolotto con le estrazioni degli ultimi 12 mesi.

Ricordiamo che la riscossione della vincita può avvenire entro e non oltre 60 giorni dall’estrazione fortunata, con le vincite di fascia bassa che possono essere recuperate in ricevitoria o tramite accredito sul proprio conto di gioco, mentre per le vincite di fascia alta bisognerà rivolgersi agli sportelli preposti delle filiali di Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi IGT Lottery S.p.A. . Di seguito, i 45 simboli del Simbolotto:

Tutti i 45 simboli del Simbolotto

Come funziona il 10eLotto: le estrazioni istantanee, ogni 5 minuti e serali associate al Lotto

Il 10eLotto è una modalità di gioco prevista dalla Lotteria d’Italia che consiste nell’estrazione di 20 numeri fortunati da 1 a 90 e offre quattro opzioni di gioco differenti (10eLotto base, Numero Oro, Doppio Oro ed Extra) per ben tre diverse modalità di estrazione (ogni 5 minuti, immediata, o connessa all’estrazione del Lotto).

Per giocare al 10eLotto non serve altro che scegliere da uno a dieci numeri compresi tra 1 e 90 e scommettere un valore minimo di 1€ e massimo di 200€ (con scatti di 0,50€ in più per ogni incremento), dopodiché si può scegliere se aggiungere le opzioni Numero Oro, Doppio Oro, Extra:

Numero Oro : questa opzione permette di vincere un premio massimo di 2.500.000€ se tra i numeri estratti è presente anche il Numero Oro giocato;

: questa opzione permette di vincere un premio massimo di se tra i numeri estratti è presente anche il Numero Oro giocato; Doppio Oro : qui il premio massimo è di 5.000.000€ se tra i numeri estratti ci sono entrambi i numeri Doppio Oro selezionati dal giocatore;

: qui il premio massimo è di se tra i numeri estratti ci sono entrambi i numeri Doppio Oro selezionati dal giocatore; Extra: quest’opzione consiste nella possibilità di giocare ad un’ulteriore estrazione di 15 numeri tra i 70 rimanenti dopo l’estrazione del 10eLotto a cui il giocatore ha partecipato. I numeri giocati per questa estrazione extra sono i medesimi della prima estrazione, e il premio massimo è di 2.000.000€, da sommare ai premi di 10eLotto base, Numero Oro e Doppio Oro.

Per ogni opzione di gioco è possibile partecipare alle tre diverse modalità di estrazione precedentemente citate, sia online (tramite sito ufficiale o App My Lotteries) che in ricevitoria:

Ogni 5 minuti : le estrazioni a intervallo di tempo di 5 minuti l’una dall’altra vengono regolate dal sistema del Lotto che genera ed estrae casualmente 20 numeri comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Queste estrazioni hanno frequenza plurigiornaliera, e iniziano a partire dalle ore 00.00 fino alle 24.00.

: le estrazioni a intervallo di tempo di 5 minuti l’una dall’altra vengono regolate dal sistema del Lotto che genera ed estrae casualmente 20 numeri comuni a tutti i giocatori a livello nazionale. Queste estrazioni hanno frequenza plurigiornaliera, e iniziano a partire dalle ore 00.00 fino alle 24.00. Estrazione immediata : il sistema riporta sullo scontrino di gioco una serie di 20 numeri estratti automaticamente, da confrontare ai numeri scelti dal giocatore;

: il sistema riporta sullo scontrino di gioco una serie di 20 numeri estratti automaticamente, da confrontare ai numeri scelti dal giocatore; Connessa all’estrazione del Lotto: i 20 numeri del 10eLotto saranno in questo caso le 20 cifre presenti sulle prime due colonne del Notiziario delle Estrazioni del Gioco del Lotto, ovvero i primi e i secondi estratti per ogni Ruota del Lotto ad eccezione di quella Nazionale. In caso di numeri ripetuti, vengono presi in considerazione i numeri risultanti dalle altre colonne del Notiziario delle Estrazioni in ordine alfabetico a partire dalla terza.

Tramite la pagina dedicata ai risultati in diretta del 10eLotto è possibile scoprire subito se la propria giocata online è stata vincente o meno e si può anche consultare l’archivio delle estrazioni del 10eLotto precedenti, mentre in ricevitoria sono presenti schermi appositi su cui vengono mostrate tutte le estrazioni del 10eLotto in tempo reale.

È possibile riscuotere le vincite al 10eLotto in ricevitoria o sul proprio conto di gioco se la cifra vinta è pari o inferiore a 10.500€; in caso il premio vinto sia maggiore di questa cifra, bisogna recarsi personalmente presso una qualsiasi finale di Intesa Sanpaolo per fare richiesta di riscossione, oppure direttamente presso l’Ufficio Premi IGT Lottery S.p.A.

Cos'è il Lotto Più, l'opzione di gioco aggiuntiva del Lotto

Il Lotto Più è un’opzione del gioco del Lotto molto simile a quella del gioco tradizionale, ma che differisce per il costo fisso delle giocate (3€, 4€ e 5€) e per la presenza di moltiplicatori di vincita. A parte questi due fattori, dunque, tutto resta invece identico al Lotto tradizionale, a partire dalla scelta dei numeri da giocare e delle Ruote del Lotto su cui puntare, fino alle modalità di partecipazione alle estrazioni.

Il sistema di moltiplicatori è così suddiviso:

Per il Lotto Più da 3€ : è possibile scegliere e giocare tre numeri , e i moltiplicatori di vincita sono 270 volte la posta in gioco per l’ ambo e 5. 000 volte quella per il terno , e la suddivisione della somma giocata è di 2€ per l’Ambo e 1€ per il Terno (ciò vorrà dire che, moltiplicando la singola puntata sull’ambo per il moltiplicatore, la vincita per l’ambo sarà di 180€ , mentre per il terno il premio sarà di 5.540€ );

: è possibile scegliere e giocare , e i moltiplicatori di vincita sono la posta in gioco per l’ e 5. volte quella per il , e la suddivisione della somma giocata è di e (ciò vorrà dire che, moltiplicando la singola puntata sull’ambo per il moltiplicatore, la sarà di , mentre per il il premio sarà di ); Per il Lotto Più da 4€ : è possibile scegliere e giocare quattro numeri , e i moltiplicatori di vincita sono 300 per l’ambo , 6.000 per il terno e 210.000 per la quaterna . La suddivisione della somma giocata è di 2€ sull’Ambo , 1€ sul Terno e 1€ per la Quaterna . Ciò significa che, moltiplicando la singola puntata sull’Ambo, la vincita è di 300€ , sul Terno è di 1.500€ (cui si aggiungono 300€ per il premio derivante dai tre ambi contenuti al suo interno) e per la quaterna è di 210.000€ (cui si sommano anche i premi dei terni e degli ambi, per un totale di 216.600€).

: è possibile scegliere e giocare , e i , . La suddivisione della somma giocata è di , e . Ciò significa che, moltiplicando la singola puntata sull’Ambo, la vincita è di , sul Terno è di (cui si aggiungono 300€ per il premio derivante dai tre ambi contenuti al suo interno) e per la quaterna è di (cui si sommano anche i premi dei terni e degli ambi, per un totale di 216.600€). Per il Lotto Più da 5€: è possibile scegliere e giocare cinque numeri, e i moltiplicatori di vincita sono 330 per l’ambo, 7.000 per il terno, 230.000 per la quaterna e 8.000.000 per la cinquina. Il ché significa che, se si giocano cinque numeri, è possibile realizzare dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina. La suddivisione della somma giocata è di 2€ sull’Ambo, 1.50€ sul Terno, 1€ sulla Quaterna e 0.50€ per la Cinquina. Dunque, moltiplicando la singola puntata su Ambo, Terno, Quaterna e Cinquina, le vincite saranno: 66€ per l’Ambo, 1.050€ per il Terno (più 198€ del premio derivante dai tre ambi contenuti al suo interno), 46.000€ per la Quaterna (cui si sommano 396€ del premio derivante dai sei ambi e 4.200€ dai quattro terni contenuti al suo interno) e, infine, 4.000.000€ per la Cinquina (a cui vanno sommati i premi delle cinque quaterne, dei dieci terni e dei dieci ambi, per un totale di 4.241.160€).