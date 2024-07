video suggerito

I numeri ritardatari del Lotto su tutte le ruote I numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultima estrazione, quella di martedì 16 luglio 2024. I numeri ritardatari sono chiamati così perché non vengono estratti da molti concorsi. Ecco l'elenco completo dei numeri ritardatari del Lotto, la lotteria più antica d'Italia, ruota per ruota.

A cura di Redazione

Per giocare la propria schedina al Lotto è importante conoscere i numeri ritardatari, aggiornati all'ultima estrazione di martedì 16 luglio 2024 (concorso n.113): si tratta di numeri che non vengono estratti da tempo sulle undici ruote, a differenza dei numeri frequenti. Il fatto di essere ritardatari li renderebbe maggiormente desiderabili, in teoria: in pratica, come si sa, nei concorsi a premi tutti i numeri hanno la stessa probabilità di venire estratti.

Nonostante non possano essere considerati più probabili o appetibili, i ritardatari del Lotto si sono sempre caricati di un certo valore simbolico, così come tutti e 90 i numeri che riempiono le urne delle estrazioni. Non è un caso che il gioco del Lotto sia antichissimo e da sempre legato a una certa simbologia, e quindi è chiaro che un numero non estratto da tempo possa caricarsi di una sorta di "valore".

Ecco quali sono i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all'ultima estrazione di martedì 16 luglio 2024, su tutte le ruote. Di seguito vedremo nel dettaglio i numeri ritardatari per ciascuna ruota. Prima, però, vi ricordiamo che per giocare al Lotto è necessario essere maggiorenni, evitando di esagerare e cadere in una forma di dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.

57 – Bari : non viene estratto da 69 concorsi

: non viene estratto da 69 concorsi 77 – Cagliari : manca da 97 estrazioni

: manca da 97 estrazioni 39 – Firenze : per 95 volte consecutive non è tra quelli fortunati

: per 95 volte consecutive non è tra quelli fortunati 31 – Genova : sono ben 81 i concorsi che lo vedono assente

: sono ben 81 i concorsi che lo vedono assente 42 – Milano : non pervenuto da 81 estrazioni

: non pervenuto da 81 estrazioni 75 – Napoli : manca da 102 estrazioni

: manca da 102 estrazioni 10 – Palermo : non viene estratto da 80 concorsi

: non viene estratto da 80 concorsi 19 – Roma : non è stato sorteggiato per 88 volte consecutive

: non è stato sorteggiato per 88 volte consecutive 45 – Torino : è stato assente per 73 volte

: è stato assente per 73 volte 73 – Venezia : non viene estratto da 76 concorsi

: non viene estratto da 76 concorsi 52 – Nazionale: manca da 61 concorsi

Di seguito i numeri ritardatari del Lotto ruota per ruota: sulla sinistra sono elencati i numeri ritardatari, e tra parentesi il numero di estrazioni da cui mancano.

Bari: 57 (69), 48 (68), 86 (59), 79 (54), 70 (51) Cagliari: 77 (97), 25 (57), 4 (55), 21 (50), 58 (46) Firenze: 39 (95), 89 (68), 59 (65), 66 (63), 87 (58) Genova: 31 (81), 33 (51), 84 (49), 12 (48), 56 (47) Milano: 42 (81), 68 (65), 10 (59), 59 (56), 54 (54) Napoli: 75 (102), 55 (49), 49 (40), 3 (39), 84 (35) Palermo : 10 (80 ), 26 (68), 70 (53), 86 (44), 77 (43) Roma: 19 (88), 44 (84), 10 (73), 42 (66), 8 (61) Torino: 45 (73), 34 (61), 77 (56), 81 (54), 38 (54) Venezia: 73 (76), 76 (58), 56 (53), 16 (51), 43 (50) Nazionale: 52 (61), 5 (58), 53 (55), 8 (54), 85 (46)