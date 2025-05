video suggerito

Superenalotto: centrato il sei da oltre 35,4 milioni a Desenzano del Garda, realizzato anche un 5+1 Nell’estrazione del Superenalotto di oggi 22 maggio 2025 centrato un sei a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, che vince il jackpot di 35.415.534,71 euro. Si tratta del secondo sei di quest’anno. Serata superfortunata al Superenalotto visto che è stato centrato anche un 5+1. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Serata superfortunata al Superenalotto questa sera: centrato il sei da oltre 35,4 milioni di euro e anche un 5+1 da oltre mezzo milione di euro. La maxi vincita al Superenalotto nell'estrazione di giovedì 22 maggio 2025 è avvenuta con un biglietto giocato a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Il fortunato vincitore si è portato a casa la somma esatta di 35.415.534,71 euro che corrisponde al jackpot che era in palio questa sera.

La sestina vincente che ha permesso la vincita milionaria al Superenalotto è: 2 49 72 19 23 46; JOLLY 71 SUPERSTAR 88. La schedina vincente è stata giocata a Desenzano del Garda, presso la Tabacheria Bocchio Eleonora in via Durighello, 4 dove sono stati realizzati anche due cinque. Si tratta del secondo “6” del 2025: l'ultimo Jackpot vinto infatti risale al 20 marzo scorso, quando a Roma sono andati 88,2 milioni di euro. La vincita di prima categoria mancava dalla Lombardia dal 2019, quando a Lodi venne realizzato un 6 da 209 milioni.

Il vincitore dovrà restituire 7 milioni nelle casse dello Stato

Il fortunato vincitore di questa sera però non intascherà l'intero montepremi, circa 7 milioni del Jackpot infatti torneranno nelle casse dello Stato a causa della “tassa sulla fortuna” che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

Al Superenalotto oggi serata fortunata visto che è stato centrato anche un 5+1 da oltre mezzo milione di euro a Cantù, in provincia di Como, che si porta a casa precisamente 511.692,48 euro. Nella stessa estrazione odierna del Superenalotto realizzati anche ben diciassette 5 che portano a casa però un montepremi popolare di poco più di 9mila euro a testa. Dal prossimo concorso si riparte ora con cifre più base visto che la sestina vincente metterà in palio 4,2 milioni di euro. Tutte le vincite di oggi al Suepernalotto

Punti 6: 1 da € 35.415.534,71

Punti 5+1: 1 da € 511.692,48

Punti 5: 17 € 9.724,48

Punti 4: 840 da € 232,74

Punti 3: 27.343 da € 19,53

Punti 2: 368.575 da € 5,00

Sei al SuperEnalotto, come si riscuote la vincita

Per riscuotere la vincita al SuperEnalotto ci sono diversi sistemi in base alla somma vinta. Vincite superiori a 52.000 euro sono riscosse solo con prenotazione di bonifico presso gli Uffici Premi di Sisal e Milano o Roma. Il regolamento del SuperEnalotto, quindi, prevede che il vincitore del 6 di questa sera debba presentare la ricevuta della giocata vincente entro il 90esimo giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito www.superenalotto.it a uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in via Ugo Bassi 6 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.

La classifica delle più grandi vincite al Superenalotto

La vincita di oggi del Superenalotto a Desenzano del Garda è la seconda dell'anno, l'ultimo Jackpot infati risale al 20 marzo scorso, quando a Roma sono andati 88,2 milioni di euro. Con quella di stasera sono 134 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto, come riporta Agipronews. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta.

Ecco la Top 10 dei Jackpot della storia:

1 16/02/23 371.133.424,51 euro Bacheca dei Sistemi

2 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO)

3 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi

4 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV)

5 22/5/21 156.294.151,36 euro Montappone (FM)

6 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS)

7 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT)

8 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL)

9 10/05/24 101.511.953,21 euro Napoli

10 23/10/08 100.756.197,30 euro Catania (CT)