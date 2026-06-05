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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di oggi venerdì 5 giugno 2026: numeri vincenti e quote

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di venerdì 5 giugno 2026: i numeri vincenti in diretta su Fanpage.it minuto per minuto per le estrazioni di oggi. Risultati, vincite e quote in tempo reale dopo i concorsi: al SuperEnalotto un jackpot record da 174,1 milioni di euro.
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A cura di Redazione

 

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Lotto e SuperEnalotto

In diretta le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 5 giugno 2026: i numeri vincenti in tempo reale su Fanpage.it. Iniziano le estrazioni dei concorsi n.89 del SuperEnalotto e n.90 del Lotto minuto per minuto con vincite, quote e risultati di oggi. Le lotterie hanno subito una modifica al calendario classico a causa della Festa della Repubblica il 2 giugno: si estrae anche domani e lunedì. Al SuperEnalotto si vincono 174,1 milioni di euro: il montepremi è da record dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda ormai più di un anno fa. Si ricorda che è possibile consultare su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale con i numeri ritardatari del Lotto aggiornati all'ultimo concorso. Si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato: si può tentare la sorte fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione.

SuperEnalotto, la sestina vincente di venerdì 5 giugno 2026

  • Combinazione vincente: 25 – 63 – 73 – 9 – 51 – 89
  • Numero Jolly: 90
  • Numero Superstar: 40
  • Jackpot: 174.100.000€
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Lotto, i numeri vincenti di venerdì 5 giugno 2026

  • Bari: 11 – 36 – 33 – 25 – 57
  • Cagliari: 57 – 4 – 70 – 22 – 73
  • Firenze: 39 – 71 – 83 – 31 – 72
  • Genova: 79 – 89 – 18 – 80 – 5
  • Milano: 15 – 68 – 19 – 49 – 87
  • Napoli: 10 – 56 – 66 – 58 – 7
  • Palermo: 50 – 27 – 19 – 6 – 75
  • Roma: 60 – 24 – 39 – 79 – 62
  • Torino: 75 – 47 – 41 – 84 – 45
  • Venezia: 56 – 8 – 84 – 38 – 9
  • Nazionale: 61 – 62 – 68 – 30 – 75
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10eLotto serale, la combinazione fortunata

  • 10eLotto serale: 4 – 8 – 10 – 11 – 15 – 24 – 27 – 33 – 36 – 39 – 47 – 50 – 56 – 57 – 60 – 68 – 71 – 75 – 79 – 89
  • Numero oro: 11
  • Numero doppio oro: 11, 36
  • Numeri extra: 6-18-19-22-25-31-38-41-49-58-66-70-80-83-84
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I simboli estratti al Simbolotto

  • 7 VASO
  • 25 NATALE
  • 29 DIAMANTE
  • 22 BALESTRA
  • 10 FAGIOLI

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar:

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Come si gioca al Lotto

Il gioco del Lotto si basa sull'estrazione di 5 numeri tra 1 e 90 su 10 ruote cittadine e un'undicesima ruota Nazionale. Per giocare è necessario dunque scegliere fino a cinque numeri da 1 e 90: la giocata minima è di 1 euro, con incrementi di 0,50 centesimi, la giocata massima è di 200 euro. La vincita massima ottenibile è di 6 milioni di euro e si può vincere indovinando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina. Al gioco del Lotto è associato anche il Simbolotto, che estrae in automatico 5 simboli casuali sulla schedina, che verranno pescati durante l'estrazione del Lotto.

Come funziona il SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto si può scegliere una sequenza di 6 numeri scelti tra 1 e 90. Il costo della singola combinazione è di 1 euro e la giocata minima consiste in una combinazione di gioco. Le categorie di premio si distinguono in premi a punteggio (2, 3, 4, 5, 5+1 con il numero Jolly e 6) con premi diversi in base alla vincita e ai numeri indovinati. Al costo di 0.50 centesimi, è possibile aumentare le possibilità di vincere giocando anche il numero Superstar, da scegliere sempre tra 1 a 90.

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