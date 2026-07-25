Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi sabato 25 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 199,6 milioni di euro
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 25 luglio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle ore 20 su Fanpage.it con quote, vincite e risultati in tempo reale. In aggiornamento le estrazioni di questa sera e il jackpot milionario al SuperEnalotto, che oggi vale 199,6 milioni di euro per chi indovina i 6 numeri fortunati. La Dea Bendata tarda ancora ad arrivare dall'ultima vincita registrata più di un anno fa a Desenzano del Garda. Si ricorda che si può giocare la schedina fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni e che si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale: in aggiornamento anche i numeri ritardatari del Lotto.
SuperEnalotto, la combinazione vincente di sabato 25 luglio 2026
- Combinazione vincente SuperEnalotto: 61 – 33 – 34 – 85 – 19 – 18
- Numero Jolly: 15
- Numero Superstar: 59
- Jackpot: 199.600.000€
Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote
- Bari: 86 – 66 – 30 – 1 – 25
- Cagliari: 14 – 36 – 79 – 7 – 51
- Firenze: 89 – 41 – 87 – 30 – 23
- Genova: 29 – 11 – 35 – 57 – 66
- Milano: 19 – 28 – 31 – 27 – 47
- Napoli: 3 – 23 – 61 – 12 – 65
- Palermo: 61 – 90 – 47 – 56 – 34
- Roma: 22 – 26 – 48 – 50 – 44
- Torino: 62 – 75 – 23 – 15 – 13
- Venezia: 80 – 25 – 84 – 49 – 61
- Nazionale: 23 – 76 – 80 – 55 – 46
10eLotto serale di sabato 25 luglio 2026, i numeri vincenti
- I numeri vincenti del 10eLotto serale: 3 – 11 – 14 – 19 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 29 – 36 – 41 – 61 – 62 – 66 – 75 – 80 – 86 – 89 – 90
- Numero oro: 86
- Numero doppio oro: 86, 66
- Numeri extra: 1-7-12-27-30-31-35-47-48-50-56-57-79-84-87
I simboli estratti al Simbolotto
- 37 PIANO
- 44 PRIGIONE
- 16 NASO
- 5 MANO
- 17 SFORTUNA
Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione
- Punti 6:
- Punti 5+1:
- Punti 5:
- Punti 4:
- Punti 3:
- Punti 2:
Quote Superstar
- 5 Stella:
- 4 Stella:
- 3 Stella:
- 2 Stella:
- 1 Stella:
- 0 Stella:
Come si gioca al Lotto
Per giocare al Lotto è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 90: si può puntare l'importo scelto su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. Si vince indovinando ambo, terno, quaterna o cinquina: l'importo minimo è di 1 euro mentre l'importo massimo della giocata è di 200 euro. Sulla schedina, contrassegnando la lettera "S", inoltre, è possibile aumentare le possibilità di vincita con il gioco del Simbolotto: il sistema genera una combinazione casuale di cinque simboli e si vince indovinando almeno 2 simboli su quelli estratti.
Come si gioca al SuperEnalotto
Per giocare al SuperEnalotto si scelgono sei numeri tra 1 e 90 e si vince indovinando il 2, 3, 4, 5, 5+1 (con il numero Jolly) o il 6. La combinazione di tutti e sei i numeri indovinati fa vincere il jackpot milionario in palio per il concorso. Il costo di ogni singola combinazione è di 1 euro, ma si possono effettuare anche giocate sistemiche per un costo minimo di 5 euro. Selezionando il numero SuperStar, inoltre, è possibile aumentare le possibilità di vincita moltiplicandone il valore fino a 100 volte.