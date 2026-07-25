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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi sabato 25 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 199,6 milioni di euro

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di sabato 25 luglio 2026: in diretta le estrazioni dei numeri vincenti dalle ore 20 su Fanpage.it. Minuto per minuto comunicate anche quote e vincite di questa sera: al SuperEnalotto la sestina fortunata vale 199,6 milioni di euro.
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A cura di Redazione
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Lotto e SuperEnalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 25 luglio 2026: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle ore 20 su Fanpage.it con quote, vincite e risultati in tempo reale. In aggiornamento le estrazioni di questa sera e il jackpot milionario al SuperEnalotto, che oggi vale 199,6 milioni di euro per chi indovina i 6 numeri fortunati. La Dea Bendata tarda ancora ad arrivare dall'ultima vincita registrata più di un anno fa a Desenzano del Garda. Si ricorda che si può giocare la schedina fino alle ore 19:30 del giorno delle estrazioni e che si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato. Consulta su Fanpage.it l'archivio storico delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale: in aggiornamento anche i numeri ritardatari del Lotto.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di sabato 25 luglio 2026

  • Combinazione vincente SuperEnalotto: 61 – 33 – 34 – 85 – 19 – 18
  • Numero Jolly: 15
  • Numero Superstar: 59
  • Jackpot: 199.600.000€
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Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • Bari: 86 – 66 – 30 – 1 – 25
  • Cagliari: 14 – 36 – 79 – 7 – 51
  • Firenze: 89 – 41 – 87 – 30 – 23
  • Genova: 29 – 11 – 35 – 57 – 66
  • Milano: 19 – 28 – 31 – 27 – 47
  • Napoli: 3 – 23 – 61 – 12 – 65
  • Palermo: 61 – 90 – 47 – 56 – 34
  • Roma: 22 – 26 – 48 – 50 – 44
  • Torino: 62 – 75 – 23 – 15 – 13
  • Venezia: 80 – 25 – 84 – 49 – 61
  • Nazionale: 23 – 76 – 80 – 55 – 46
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10eLotto serale di sabato 25 luglio 2026, i numeri vincenti

  • I numeri vincenti del 10eLotto serale: 3 – 11 – 14 – 19 – 22 – 23 – 25 – 26 – 28 – 29 – 36 – 41 – 61 – 62 – 66 – 75 – 80 – 86 – 89 – 90
  • Numero oro: 86
  • Numero doppio oro: 86, 66
  • Numeri extra: 1-7-12-27-30-31-35-47-48-50-56-57-79-84-87
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I simboli estratti al Simbolotto

  • 37 PIANO
  • 44 PRIGIONE
  • 16 NASO
  • 5 MANO
  • 17 SFORTUNA

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

Come si gioca al Lotto

Per giocare al Lotto è necessario scegliere cinque numeri tra 1 e 90: si può puntare l'importo scelto su una delle 10 ruote cittadine, sulla ruota Nazionale oppure su tutte le ruote. Si vince indovinando ambo, terno, quaterna o cinquina: l'importo minimo è di 1 euro mentre l'importo massimo della giocata è di 200 euro. Sulla schedina, contrassegnando la lettera "S", inoltre, è possibile aumentare le possibilità di vincita con il gioco del Simbolotto: il sistema genera una combinazione casuale di cinque simboli e si vince indovinando almeno 2 simboli su quelli estratti.

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Come si gioca al SuperEnalotto

Per giocare al SuperEnalotto si scelgono sei numeri tra 1 e 90 e si vince indovinando il 2, 3, 4, 5, 5+1 (con il numero Jolly) o il 6. La combinazione di tutti e sei i numeri indovinati fa vincere il jackpot milionario in palio per il concorso. Il costo di ogni singola combinazione è di 1 euro, ma si possono effettuare anche giocate sistemiche per un costo minimo di 5 euro. Selezionando il numero SuperStar, inoltre, è possibile aumentare le possibilità di vincita moltiplicandone il valore fino a 100 volte.

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