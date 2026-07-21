L’avvocato di Fakir: “Dal video sembrava vivo quando gli agenti lo hanno mollato, ma nessuno l’ha soccorso”

L’avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir ha spiegato a Fanpage.it che, dai primi accertamenti sul video, sembrerebbe che l’uomo fosse ancora vivo quando i poliziotti hanno allentato la presa. Nonostante questo, però, nessuno lo avrebbe slegato o soccorso.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte di Abderrahim Fakir ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Si sente la frase: ‘Ma sta respirando vero?'. E uno dire: ‘Sì si mi pare di sì'. Non sappiamo con certezza chi li abbia pronunciate, ma se sono vere sarebbe ancora tutto più grave". A Fanpage.it lo spiega Fabio Anselmo, avvocato della famiglia di Abderrahim Fakir. Il sospetto infatti è che quando gli agenti si sono alzati Abderrahim Fakir era ancora vivo e che poteva forse essere salvato. Ma nessuno sembra essersi mossi subito per prestare soccorso.

Nel video si vede che, quando i poliziotti hanno lasciato la presa, Fakir era già privo di sensi. Perché non sono state praticate subito le manovre di rianimazione? Perché nessuno sanitari è corso da lui? Che idea si è fatto avvocato?

Quando i due poliziotti hanno mollato la presa si sentono due frasi da video reso pubblico. Si sente la frase: "Ma sta respirando vero?". E uno dire: "Sì si mi pare di sì". Non sappiamo con certezza chi li abbia pronunciate, ma faremo tutti gli accertamenti. Se questo fosse vero, tutta questa tragedia assumerebbe contorni ancora più neri e terribili di quelli che non ha già. Nel video nessuno lo soccorre e nessuno lo slega. Bisogna capire se le frasi che si sono scambiate corrisponde al vero. Paradossalmente se fosse vero quello che abbiamo sentito, sarebbe gravissimo che nessuno sia intervenuto. Noi stiamo presentando una denuncia su questi fatti.

Questo caso è il primo in cui si attiva lo scudo penale, ovvero il modello 45 bis introdotto dal decreto Sicurezza dello scorso febbraio. Viene applicato ad alcune categorie, come forze dell'ordine e medici, e lo si applica quando un possibile reato viene commesso con una causa di giustificazione, come legittima difesa o l'adempimento di un dovere. Che cosa ne pensa?

Sta complicando tutto, neanche la difesa dei due poliziotti riesce a depositare la nomina, ha dovuto fare la pec. Ci sono problemi da tutte le parti. Non se ne sentiva assolutamente il bisogno di questo scudo penale. Complica solo le cose, sia per gli indagati che per le persone offese. é qualcosa che è stato fatto non a fini di giustizia, complica le indagini in momenti così delicati. È una norma senza senso.

Per Fakir, come per altri casi, è stata fatta una manovra vietata anche nelle linee guida per la polizia dal Ministero dell'Interno…

È una manovra che viene è troppo spesso eseguita con questo tipo di modalità e che ed è una procedura che porta a morte. Può essere utilizzata solo quando ci sono condizioni estreme, ma in qualsiasi caso deve terminare nel più breve tempo possibile. Perché una volta che la persona è immobilizzata deve avere spazio. Già da tempo vengono spiegate le corrette manovre nei corsi di polizia. Bisogna applicarli questi manuali. Già nel caso Magherini la CEDU ha condannato l'Italia per queste manovre. Magherini era morto nelle stesse condizioni di Fakir.