Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, estrazioni di oggi venerdì 24 luglio 2026 e numeri vincenti: jackpot da 198,7 milioni di euro

Effettuate le estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto serale di venerdì 24 luglio 2026: vincite, quote e risultati. Al SuperEnalotto nessun 6 né 5+1: il jackpot sale ancora a 199,6 milioni di euro.

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Concluse le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 24 luglio 2026: i numeri vincenti, quote e risultati di questa sera su Fanpage.it. Al SuperEnalotto ancora nessun 6 né 5+1: il jackpot sale ancora a 199,6 milioni di euro. Continua dunque la caccia al montepremi milionario dall'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda ormai più di un anno fa. Consulta l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale su Fanpage.it con i numeri ritardatari aggiornati. Si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione: si ricorda che le estrazioni si tengono ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

SuperEnalotto, la combinazione vincente di venerdì 24 luglio 2026

Combinazione vincente SuperEnalotto: 20 – 79 – 53 – 74 – 61 – 40

Numero Jolly: 11

Numero Superstar: 30

Jackpot: 198.700.000€

Lotto, i numeri vincenti su tutte le ruote

Bari: 42 – 60 – 68 – 78 – 57

Cagliari: 7 – 72 – 59 – 74 – 84

Firenze: 68 – 42 – 3 – 81 – 61

Genova: 24 – 88 – 62 – 66 – 35

Milano: 24 – 14 – 73 – 19 – 72

Napoli: 40 – 71 – 57 – 34 – 1

Palermo: 56 – 64 – 44 – 8 – 75

Roma: 15 – 16 – 77 – 3 – 4

Torino: 12 – 43 – 35 – 40 – 2

Venezia: 21 – 29 – 80 – 76 – 83

Nazionale: 37 – 70 – 84 – 24 – 76

10eLotto serale di venerdì 24 luglio 2026, i numeri vincenti

I numeri vincenti del 10eLotto serale: 3 – 7 – 12 – 14 – 15 – 16 – 21 – 24 – 29 – 40 – 42 – 43 – 56 – 59 – 60 – 64 – 68 – 71 – 72 – 88

Numero oro: 42

Numero doppio oro: 42, 60

Numeri extra: 8-19-34-35-44-57-62-66-73-74-76-77-78-80-81

I simboli estratti al Simbolotto

36 – Macchere

20 – Festa

11 – Topi

16 – Naso

22 – Balestra

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: nessuno

Punti 5: 5 da € 29.559,50

Punti 4: 289 da € 522,02

Punti 3: 11.635 da € 38,97

Punti 2: 213.287 da € 6,59

Quote Superstar:

5 Stella: nessuno

4 Stella: 4 da € 52.202,00

3 Stella: 64 da € 3.897,00

2 Stella: 1.125 da € 100,00

1 Stella: 7.656 da € 10,00

0 Stella: 19.517 da € 5,00

Come si gioca al Lotto

Il gioco del Lotto è basato sull'estrazione di cinque numeri scelti tra 1 e 90: per giocare è necessario scegliere la combinazione e puntare su una delle 10 ruote identificate con i nomi di 10 città italiane, sulla Ruota Nazionale, oppure su tutte le ruote. La giocata minima è di 1 euro, la giocata massima è di 200 euro. Si vince indovinando l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina. Abbinato al gioco del Lotto è possibile tentare la fortuna anche al Simbolotto in maniera gratuita, contrassegnando la lettera "S" sulla schedina: il sistema genera una combinazione casuale di cinque simboli e si vince indovinando almeno 2 simboli su quelli estratti.

Leggi anche I numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 23 luglio del 2026

Come si gioca al SuperEnalotto

Il gioco del SuperEnalotto consiste nell'indovinare sei numeri vincenti, che costituiscono la massima combinazione vincente che permette di accedere al jackpot milionario in palio. Si scelgono dunque sei numeri tra 1 e 90 e si vince indovinando le combinazioni di 2, 3, 4, 5, 5+1 (con il numero Jolly) e 6. Il costo per singola combinazione è di 1 euro e si possono effettuare anche giocate sistemiche per un costo minimo di 5 euro. Giocando anche il numero SuperStar, infine, è possibile moltiplicare le vincite fino a 100 volte.

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