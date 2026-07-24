Precipita dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza de L’Aquila: gravissima una finanziera 22enne

Una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, a L’Aquila. Non si esclude il gesto volontario. Si trova in gravissime condizioni in ospedale.

Tragedia alla scuola della Guardia di Finanza a Coppito, a L'Aquila. Stando alle prime informazioni una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano. Al momento non si esclude un gesto volontario. Se venisse confermato non sarebbe il primo caso. La giovane studentessa si trova in gravissime condizioni all'ospedale San Salvatore, dove è stata operata per gravi traumi alla testa e al bacino. Si sta indagando per capire cosa sia successo nel dettaglio.

Al momento si sa che la 22enne è una delle allieve maresciallo della scuola ispettori di tre anni della Guardia di Finanza, dove si entra dopo aver superato un concorso di diversi mesi. Qui poi i giovani seguono un addestramento militare e lezioni universitarie. La giovane frequentava la scuola da un anno: di giorno si fanno lezioni e attività e la notte per i primi due anni si dorme anche all'interno della caserma. Nei giorni scorsi c'è stata la tradizionale cerimonia di consegna delle Fiamme e così la 22, insieme ai suoi compagni di corso, era diventata finanziera. Poi successivamente ci sarebbe stata anche la cerimonia del grado e sarebbe diventata maresciallo.

Ieri 23 luglio però la tragedia. Il fatto è accaduto intorno alle 17: subito sono scattati i soccorsi e il trasferimento in ospedale dove le sue condizioni sono in gravissime. Si spera in una sua ripresa, intanto si cerca di capire cosa sia successo nel mio dettaglio. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.