Sale sul terrazzo del palazzo della fidanzata ma il lucernario cede, Giovanni precipita e muore a 26 anni a Bologna

Giovanni Luppi, è morto tragicamente dopo che il lucernario ha ceduto di schianto sotto il suo peso a San Lazzaro, nel palazzo dove abita la fidanzata.

Un ragazzo di 26 anni, Giovanni Luppi, è morto tragicamente nel pomeriggio di domenica precipitando dal terrazzo del palazzo della fidanzata dopo che il lucernario ha ceduto di schianto sotto il suo peso. Il terribile incidente in un palazzo di sei piani San Lazzaro di Savena, nell’Hinterland di Bologna, dove il giovane stava trascorrendo il pomeriggio con altri amici e la fidanzata che abita nello stabile di via Pio La Torre.

La tragedia si è consumata all’improvviso nel primo pomeriggio del 28 giugno, poco dopo le ore 15:00, quando un tonfo ha messo in allarme amici e altri condomini del palazzo. Tutti sono accorsi per capire cosa fosse accaduto trovandosi davanti alla terribile scena del giovane a terra immobile. Inutili per il 26enne i soccorsi sanitari, seppure tempestivi. All’arrivo dell’ambulanza del 118, infatti, per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Una tragedia la cui dinamica è apparsa subito chiara quando ci si è accorti del lucernario del palazzo completamente sfondato. Il giovane infatti era salito da solo sul terrazzo del palazzo ma non si è reso conto che ad un certo punto vi era una porzione in plexiglass che ha ceduto immediatamente appena vi ha messo piede sopra facendogli mancare letteralmente la terra sotto i piedi. Una dinamica chiara così come la causa di morte che ha spinto la procura di Bologna a consegnare la salma ai parenti per l'ultimo saluto senza disporre l’autopsia.

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Sul perché il 26enne sia salito sul terrazzo però sono ancora in corso le indagini dei carabinieri, che sono accorsi sul posto dopo la tragedia per i rilievi del caso e per raccogliere le testimonianze dei residenti del palazzo e degli amici. Quello che è certo è che Giovanni Luppi era in casa della fidanzata con altri giovani poco prima del dramma. La casa della ragazza del resto era un ritrovo abituale e la frequentava spesso. Secondo indiscrezione raccolte dal Resto del Carlino, ad un certo punto sarebbe arrivata un’altra persona che il giovane non voleva vedere e per questo avrebbe deciso di salire in terrazzo dove poi è avvenuta la caduta.