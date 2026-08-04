Precipita nel fiume mentre fotografa un treno, Michele Cerutti muore a 56 anni: lutto nel mondo ferroviario italiano

Michele Cerutti, 56enne di Savigliano, è morto in Francia dopo essere precipitato nel fiume Roya mentre fotografava un treno della Ferrovia delle Meraviglie. Era figura di riferimento nel panorama ferroviario italiano, molto stimato nel settore. Tanti i messaggi di cordoglio.

Michele Cerutti, 56 anni.

Ha perso la vita precipitando in un fiume mentre stava facendo una foto a un treno. Così è morto in Francia Michele Cerutti, 56 anni, di Savigliano (provincia Cuneo), tra i più noti esperti piemontesi di fotografia ferroviaria e di materiale rotabile storico.

A quanto si apprende, l'incidente è avvenuto domenica 2 agosto a Breil-sur-Roya, nelle Alpi Marittime francesi, dove si era recato per fotografare un convoglio della ‘Ferrovia delle Meraviglie‘, ma la notizia è stata diffusa sui media nelle scorse ore.

Secondo una prima ricostruzione della Gendarmeria francese, Cerutti sarebbe scivolato dalla massicciata sulla quale si era appostato per realizzare alcuni scatti, precipitando nel fiume Roya. Il corpo è stato successivamente recuperato dai soccorritori. La magistratura francese ha disposto l‘autopsia. La data dei funerali non è stata ancora fissata.

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Tecnico di E-Distribuzione, Cerutti era una figura di riferimento nel panorama ferroviario italiano. Da anni collaborava come volontario con il Museo ferroviario piemontese di Savigliano e, da oltre 30 anni, con la Fondazione Fs Italiane come accudiente e accenditore di locomotive a vapore.

Era inoltre presidente dell'associazione Italia on Rails e autore di numerosi articoli e pubblicazioni dedicate alla storia delle ferrovie, oltre che coautore del volume ‘Binari imprevedibili'. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo ferroviario.

La Federazione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Museali, la rivista ‘Tutto Treno' e la Fondazione Fs italiane lo hanno ricordato come uno dei massimi conoscitori del settore, apprezzato per competenza, disponibilità e passione.

"Molti di noi lo ricordano per le immagini che condivideva con entusiasmo e per la passione sincera con cui viveva ogni occasione di incontro con la comunità degli appassionati ferroviari. Una passione autentica, fatta di amicizie, condivisione e amore per il patrimonio storico delle nostre ferrovie", si legge in un post su Facebook della Fondazione FS Italiane.

"Con questa bella immagine dell'automotrice negli splendidi colori dell'Alta Valle Tanaro vogliamo ricordare e salutare l'amico Michele Cerutti, prematuramente scomparso domenica 2 agosto 2026. – scrive un utente – Grande appassionato di treni e ferrovie, molto affezionato alla Ferrovia del Tanaro e sempre presente ai treni storici che l'hanno percorsa".

"Lo conoscevo da una ventina d’anni, ci eravamo sempre incontrati al cospetto di treni d’epoca in procinto di partire e di essere inseguiti per essere fotografati. – lo ricorda un altro – Spesso ci sentivamo, per scambiarci impressioni o informazioni: per i miei libri lo contattavo e spesso risolvevo più di qualche dubbio. Fa proprio male perdere un amico, fa più male perderlo così".

La Ferrovia delle Meraviglie è uno dei percorsi ferroviari più spettacolari d’Europa, collega Alpi e Mediterraneo attraversando viadotti, gallerie e vallate. Da Torino, il treno percorre un tratto molto suggestivo tra Cuneo e Tenda, attraversa la Val Roya e raggiunge Ventimiglia aprendosi sul mare. La linea è inoltre riconosciuta come Luogo del Cuore FAI.