Travolto dalle forche del muletto mentre lavora, Fabrizio Pittalis muore a 18 anni: “Doveva ancora fare la Maturità”

Fabrizio Pittalis, 18enne originario di Orotelli, è morto nel Nuorese dopo essere stato travolto dalle forche del muletto guidato da un altro operaio nell’impianto di trattamento dei rifiuti in cui stava lavorando. Pittalis doveva ancora sostenere l’esame di Maturità.

Fabrizio Pittalis

Un ragazzo di soli 18 anni è morto nella mattinata di oggi, venerdì 24 luglio, in un impianto di trattamento dei rifiuti. Il ragazzo, appena maggiorenne, lavorava come operaio nell'impianto nel Nuorese e sarebbe stato colpito dalle forche di un muletto guidato da un collega. I fatti si sono verificati in località S'Infurcau, nel territorio di Oniferi (Nuoro). La dinamica dell'incidente sul lavoro non è ancora chiara.

Il giovane si chiamava Fabrizio Pittalis ed era originario di Orotelli. All'arrivo degli operatori del 118 sul posto, per il 18enne non vi era più nulla da fare. Indagano i carabinieri di Ottana e gli ispettori dello Spresal dell'Asl di Nuoro.

Pittalis frequentava l'Istituto di Istruzione Superiore Don Deodato Meloni e doveva ancora sostenere l'esame di Maturità. "Era un bravissimo ragazzo – ha raccontato a Fanpage.it il prof. Raimondo Cadeddu – è una vicenda che ci lascia attoniti. Fabrizio frequentava ancora il nostro istituto, era un ragazzo solare ma molto educato e aveva una grandissima passione per gli animali e i cavalli. Non sappiamo perché si trovasse in quell'impianto di trattamento dei rifiuti, non sapevamo che lavorasse, forse lo faceva per dare una mano. Conosciamo tutti questi ragazzi e quando abbiamo letto il suo nome siamo rimasti senza parole".

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Il comune di Ottana ha espresso la propria vicinanza alla famiglia del 18enne originario di Orotelli. "Ci stringiamo con profonda commozione al dolore della mamma Antonella e all'intera famiglia Pittalis in un momento di immenso dolore. Siamo vicini all'intera cittadinanza di Orotelli per la grave perdita che ha colpito l'intera comunità".