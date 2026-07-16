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Operaio di 33 anni muore folgorato mentre lavora ad impianto per la fibra: dramma a Montesano Salentino

Un operaio di 33 anni è morto oggi a Montesano Salentino folgorato da una scarica elettrica mentre stava facendo dei lavori per l’installazione della fibra per conto di una ditta napoletana specializzata.
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A cura di Ida Artiaco
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Drammatico incidente sul lavoro oggi nel Leccese: un operaio si 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per l'installazione della fibra. L'uomo era impiegato in una ditta di Napoli specializzata per lavori di questo genere.

Da quanto si apprende la scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando ad una palo della luce elettrica pubblica. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza tutta l'area, gli ispettori dello Spesal e il sindaco di Montesano, Giuseppe Maglie.

"La nostra comunità è sconvolta: non si può accettare la perdita sul lavoro di un ragazzo così giovane – ha detto il primo cittadino del comune salentino -. I lavori sulle fibra ottica interessano da mesi l'intero Salento, ma una cosa è certa: le cause di questa disgrazia andranno appurate in modo approfondito. Nel frattempo, resta un'incredibile sensazione di shock e ovviamente un dolore infinito che possiamo condividere soltanto attraverso il cordoglio ai suoi familiari".

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Questo non è l'unico incidente mortale verificatosi oggi. Anche in Veneto un operaio ha perso la vita in una cava di Giavera del Montello, in provincia di Treviso, dopo essere rimasto schiacciato da un rullo durante un'attività estrattiva. Pare sia stato travolto dal mezzo in circostanze ancora in fase di accertamento.

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