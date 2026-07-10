Gioca fuori casa sull’altalena, un fulmine la colpisce in pieno: bimba di 8 anni muore folgorata negli USA

Una bambina di 8 anni è morta davanti ai suoi familiari dopo essere stata colpita da un fulmine mentre giocava sull’altalena nel giardino di casa, nello Stato dell’Illinois. La madre, infermiera, ha tentato di rianimarla senza successo. “È successo tutto all’improvviso, in un istante…”, il racconto del nonno.

Una bambina di 8 anni è morta dopo essere stata colpita da un fulmine mentre giocava sull'altalena nel giardino di casa, a Serena, una piccola comunità rurale dello Stato dell'Illinois. La tragedia si è consumata in pochi istanti, davanti ai familiari che si trovavano con lei e che hanno tentato disperatamente di salvarle la vita.

La vittima si chiamava Kinslee. Secondo quanto ricostruito dalle emittenti americane WGN e WLS, nel tardo pomeriggio di venerdì 3 luglio stava giocando insieme ai cugini quando il cielo ha iniziato a oscurarsi. Dopo aver sentito un tuono, lo zio ha invitato tutti i piccoli a rientrare in casa. Purtroppo Kinslee non ha fatto in tempo, come ha spiegato il nonno Chris Scheib:

“Stava appena scendendo e, all'improvviso, in un istante... non c'è stato alcun preavviso. Non si è nemmeno visto il fulmine. È caduto proprio tra gli alberi”.

In un'altra intervista, rilasciata a WLS, l'uomo ha aggiunto: “Se fossero passati altri cinque o dieci secondi, sarebbe stata salva”.

A neanche un metro e mezzo da lei si trovava un'altra bambina, rimasta completamente illesa. Anche gli altri familiari presenti non hanno riportato conseguenze. La madre di Kinslee, che lavora come infermiera, ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare insieme agli altri adulti presenti. La piccola è stata poi trasportata d'urgenza all'OSF St. Elizabeth Hospital di Ottawa, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nonno Chris, che al momento dell'incidente non era nell'abitazione ma è stato avvisato telefonicamente, ha raccontato il dramma vissuto dalla famiglia.

Hanno provato a praticarle la rianimazione. Mio figlio e mia figlia… lei sulla propria figlia. Essendo infermiera, è stato devastante: non è riuscita a salvare sua figlia. In sostanza, non c'era altro che si potesse fare”.

Il nonno ha poi descritto il dolore che ha travolto tutti i familiari. “È inconcepibile, irreale, difficile da accettare”, ha detto. E ancora: “Non avevo mai affrontato una cosa del genere in tutta la mia vita e mi ha cambiato. Credo che siamo tutti distrutti”.

L'ufficio del medico legale della contea di La Salle, citato dal New York Post, ha fatto sapere che l'autopsia è stata eseguita domenica, mentre la causa ufficiale della morte sarà resa nota nelle prossime settimane.

Secondo il National Lightning Safety Council, quella di Kinslee è la quarta vittima provocata da un fulmine negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno.