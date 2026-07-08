Auto sbanda, si ribalta e finisce fuori carreggiata in A1 a Parma: morta bimba di 8 anni, feriti i genitori

La tragedia della bimba nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio, nel territorio del comune di Roncopascolo, in provincia di Parma. Estratti vivi dalle lamiere della vettura i genitori della piccola che hanno riportato ferite di media gravità.

Tragedia sull'autostrada A1 nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio. Una bambina di otto anni è morta in un terribile incidente stradale avvenuto sul tratto Emiliano dell'autostrada, all'altezza del chilometro 107, nel territorio del comune di Roncopascolo, in provincia di Parma. La piccola viaggiava su un'autovettura che improvvisamente ha sbandato ribaltandosi e causando anche il riferimento di genitori che si trovavano a bordo. La tragedia si è consumata poco dopo le ore 14:00 nella carreggiata in direzione sud dove per consentire i soccorsi è stata chiusa una corsia di marcia con inevitabili e pesanti di percussioni sulla viabilità.

La famiglia, di origine filippina e residente nel Parmense, viaggiava in direzione di Bologna quando è avvenuto il terribile schianto. Una carambola letale che ha visto la vettura ribaltarsi e finire fuori dalla carreggiata. Un impatto devastante che purtroppo non ha lasciato scampo alla piccola di 8 anni. Inutile purtroppo per lei l'intervento del personale medico del 118 accorso sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale, oltre agli addetti di Autostrade per l'Italia che gestisce il tratto.

Estratti vivi dalle lamiere contorte del mezzo, invece, i genitori della piccola che hanno riportato ferite di media gravità e sono stati condotti d'urgenza in ospedale per le cure del caso. Sulla dinamica esatta dell'incidente stradale stanno indagando ora gli agenti della Polstrada che hanno effettuato i rilievi del caso ma dalle prime sommarie informazioni emerse, non risultano altri veicoli coinvolti nello schianto.

Autostrade per l'Italia comunica che, a seguito dell'incidente stradale mortale, il traffico defluisce solo su due corsie nel tratto dell'autostrada A1 tra Fidenza e Parma in direzione Bologna. Per questo si registrano al momento 8 km di coda in direzione sud. Autostrade consiglia agli automobilisti di uscire a Fidenza e di rientrare sulla A1 a Parma, dopo aver percorso la SS9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze, invece , da Milano verso Bologna, si consiglia di utilizzare la A4 Torino-Trieste verso Venezia e poi la A22 del Brennero in direzione di Modena.