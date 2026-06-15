L’auto sbanda e si ribalta nel fossato a Grosseto: morto 34enne, estratta viva bimba di 6 anni

Lo schianto intorno alle 6 di questa mattina lungo la strada provinciale della Trappola dove la vettura con a bordo adulto e minore ha sbandato finendo in un fossato che costeggia la carreggiata.

Un uomo di 36 anni è morto e una bambina di 6 anni è rimasta ferita gravemente in un terribile incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, lunedì 15 giugno, a Grosseto. Lo schianto intorno alle 6 di questa mattina lungo la strada provinciale della Trappola dove la vettura con a bordo adulto e minore ha sbandato finendo in un fossato che costeggia la carreggiata.

Terribile la scena che si è presentata davanti agli occhi dei primi soccorritori intervenuti sul posto. L’auto, accartocciata e ridotta a un cumulo di lamiere, era capovolta su un lato in un fossato tra vegetazione e alberi. La vettura, infatti, per motivi ancora tutti da chiarire, avrebbe improvvisamente sbandato colpendo anche alcune piante prima di finire nel fossato.

All’interno dell’abitacolo, i vigili del fuoco hanno rinvenuto il 34enne al volante ormai già privo di vita. L’uomo è morto praticamente sul colpo ed è stato possibile solo accertarne il decesso. Estratta viva invece la bambina di 6 anni che è stata affidata subito al personale sanitario del 118 intervenuto con ambulanza e automedica.

Vista la gravità e la tenera età della minore coinvolta, la centrale operativa ha fatto intervenire sul posto anche l’elisoccorso Pegaso 2. Dopo averla stabilizzata, i sanitari quindi hanno provveduto al suo trasporto immediato direttamente all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Dopo gli accertamenti clinici del caso, fortunatamente per lei è stato escluso il pericolo di vita. La bimba ha riportato ferite di media gravità.

Su luogo del sinistro stradale sono intervenuti i anche i carabinieri di Grosseto, che hanno effettuato i rilievi del caso necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.