Andria, auto tamponata invade la corsia opposta e si scontra con un altro veicolo: muore 21enne

Nell’incidente tra tre auto sulla tangenziale di Andria è morto un 21enne. Ferita in maniera grave una donna di 30 anni. Tutti i veicoli sono stati sequestrati.

immagine di repertorio

Nuova tragedia stradale del sabato sera. Questa volta è successo ad Andria dove un tre macchine si sono scontrate sulla tangenziale in direzione Corato. Il bilancio è pesantissimo: un 21enne è morto e due persone sono rimaste ferite, di cui una gravemente.

L'incidente si è verificato nella notte di sabato 11 luglio ed è partito con un tamponamento. Secondo le prime ricostruzioni, una Citroen C3 avrebbe tamponato una piccola utilitaria, su cui viaggiava vittima. L'utilitaria a causa dell'impatto avrebbe invaso la corsia opposta finendo contro la Fiat 500 su cui viaggiava una donna di 30 anni, rimasta ferita in maniera grave. Una delle auto si è ribaltata a causa della violenza dell'impatto.

Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi, e con loro anche le Forze dell'ordine. Per il 21enne non c'è stato niente da fare, mentre la 30enne che viaggiava sulla 500 è rimasta ferita in maniera grave. Una terza persona è stata ferita, ma in maniera meno seria.

La dinamica dell'incidente, così come le cause che lo hanno scatenato, non sono ancora chiare. Saranno le indagini avviate dalla Polizia di Stato a fare chiarezza. A questo scopo gli agenti sono intervenuti sulla scena per i rilievi del caso e sequestrare tutti i veicoli coinvolti.

Resta l'apprensione per la donna a bordo della 500.