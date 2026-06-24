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Scontro tra auto e bus sull’A18 Messina-Catania: muore un uomo di 40 anni, ferita la figlia piccola

Un uomo di 40 anni è morto sull’A18 Messina-Catania dopo aver tamponato con l’auto un bus in panne nella galleria Taormina. Ferita la figlia piccola: ricoverata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.
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A cura di Eleonora Panseri
Immagine di repertorio.
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Tragico incidente sull‘autostrada A18 Messina-Catania, nella galleria Taormina in direzione del capoluogo etneo, dove è morto un uomo di 40 anni, residente nel Catanese. Il sinistro è avvenuto nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 giugno, intorno alle 2.30, all'interno della galleria Taormina, al chilometro 37,700, sulla carreggiata in direzione Catania.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata dall'uomo, una Fiat Sedici, ha tamponato un autobus rimasto in panne prima dell'uscita dalla galleria.

Nell'impatto la figlia piccola dell'uomo è rimasta ferita ed è stata trasportata dall'ambulanza del 118 al Policlinico di Catania, dove si trova ricoverata. A quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

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Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni, il personale del 118 e gli operatori del Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza del tratto interessato, è stata disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina per tutti i veicoli diretti verso il capoluogo etneo.

Gli automobilisti sono dovuti uscire dall’autostrada a Taormina e hanno proseguito lungo la Strada Statale 114 Orientale Sicula, con possibilità di rientrare in A18 presso il casello di Giardini Naxos.

Nella serata di ieri un altro incidente mortale è avvenuto a Trevignano, in provincia di Treviso. Un uomo è morto e sette persone sono rimaste ferite nello scontro tra due vetture. Nell'urto, la cui dinamica è al vaglio dei Carabinieri, uno dei due veicoli si è ribaltato.

La vittima, a quanto si apprende, è un uomo di 66 anni. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili Del Fuoco del distaccamento di Montebelluna per liberare i feriti dalle lamiere e affidarli alle cure del personale sanitario del Suem 118, presente anche con l'elisoccorso. Sul posto i Carabinieri di Montebelluna per i rilievi di competenza.

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