Litiga con la moglie in auto e la lascia a piedi in strada con il figlio: poi si schianta contro un muro e muore

Anatoli Frolov, content creator di nazionalità ucraina e di 33 anni, è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un muro di cemento: poco prima in macchina aveva litigando con la moglie e l’aveva costretta a scendere dall’auto con il figlio.

Foto di repertorio

Anatoli Frolov, content creator di nazionalità ucraina e di 33 anni, è morto dopo essersi schiantato con la sua Volkswagen Passat contro una barriera in cemento che delimitava un cantiere stradale. La polizia stradale è al lavoro per cercare di ricostruire nel minimo dettaglio la dinamica dell'incidente. Al momento sembra che l'uomo avesse trascorso una serata con alcuni connazionali a San Teodoro e con la moglie. Tra la coppia prima di salire in macchina sarebbe iniziata una lite proseguita poi anche durante il viaggio.

Dopo qualche minuto la donna sarebbe stata fatta scendere dalla vettura prima che il 33enne si immettesse sulla statale. Sarebbe stato fatto scendere anche il figlio di 9 anni, poi l'uomo avrebbe continuato a guidare. Poco dopo, all’altezza del chilometro 117, avrebbe imboccato la strada nella direzione sbagliata: quindi lo schianto contro uno dei new jersey in cemento posizionati a protezione del cantiere. L'impatto è stato violento tanto che la vittima è rimasta incastrata nelle lamiere della macchina.

Altri automobilisti hanno dato l'allarme al 112. Sul posto si sono precipitati i sanitari e i vigili del fuoco ma per il 33enne non c'è stato più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. La polizia stradale è avviato subito i rilievi e gli accertamenti del caso.