Litiga con un pedone, scende dalla sua auto e lo accoltella: ucciso 80enne a Collegno, fermato il killer

Omicidio al culmine di una lite per la viabilità tra un pedone e un automobilista a Collegno (Torino): un uomo di 80 anni è stato accoltellato a morte da un 60enne che, dopo essere fuggito, è stato fermato nella notte dai carabinieri.

Immagine di repertorio

Un uomo di circa 80 anni è stato ucciso a coltellate a Collegno (Torino) al culmine di una lite sfociata per strada con un automobilista. È successo intorno alle 23 di ieri sera in piazza IV Novembre: stando a quanto riporta la stampa locale, la vittima, secondo una prima ricostruzione, stava parlando con un'altra persona in strada quando è sopraggiunta una Citroen guidata da un uomo sulla sessantina che ha iniziato a suonare il clacson per poter proseguire la sua marcia.

In quel momento è nato un diverbio sfociato poi in tragedia. L'uomo è infatti sceso dall'auto e ha accoltellato a morte il pedone. Poi è risalito in auto ed è ripartito, prima di essere fermato nella notte. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.

Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della compagnia di Rivoli e i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell'anziano. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare di stabilire la dinamica di quanto successo, ma alcuni testimoni che sono già stati sentiti avrebbero confermato quanto ricostruito finora.

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