Cagliari, freddato nella notte con un colpo di fucile al petto: fermato un sospettato

Un 35enne originario di Carbonia è stato ucciso con un colpo di fucile al petto e trovato nelle campagne del Sulcis Iglesiente. Indagano i Carabinieri di Cagliari.

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Freddato con un colpo di fucile al petto. Così è morto il 35enne trovato a Barrancu Manna, zona isolata della campagna che circonda Santadi, nel Sulcis Iglesiente. L'allarme è scattato nella notte con una telefonata al 118, ma una volta sul posto il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

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La vittima era un giovane uomo, disoccupato, originario di Carbonia che viveva a Portoscuso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Cagliari e della compagnia di Carbonia. Un sospettato sarebbe già in caserma a Cagliari.

Articolo in aggiornamento