Violentissimo frontale tra due auto all’alba: due morti sul colpo sulla SS77 in Val di Chienti
Una domenica iniziata nel peggiore dei modi sulla Statale 77 della Val di Chienti, in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5:45 di questa mattina al km 94+900, tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle, in direzione mare.
L’incidente si è verificato nel tratto a carreggiata unica per i lavori in corso, proprio nella zona di scambio di carreggiata, un punto da tempo considerato critico dagli automobilisti della zona a causa dei restringimenti e della segnaletica. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Punto e una Lancia Musa si sono scontrate frontalmente ad alta velocità. L’impatto è stato devastante: la Musa, guidata da un uomo di 41 anni, è uscita di strada finendo oltre il guardrail, nella corsia chiusa per i cantieri.
Per due persone – il 41enne al volante della Lancia e un ragazzo di 21 anni a bordo della Punto – non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno lavorato per diverse ore tra le lamiere accartocciate per estrarre le persone rimaste incastrate e per mettere in sicurezza l’area.
I quattro feriti, tutti giovani che viaggiavano sulla Fiat Punto, sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118. Uno di loro, in condizioni particolarmente gravi, è stato elitrasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Gli altri tre sono stati trasferiti sempre a Torrette con ambulanze, dove sono ricoverati in prognosi riservata.
Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi della Polizia Stradale e la rimozione dei veicoli, il tratto della superstrada è stato chiuso in direzione Civitanova Marche fin dalle prime ore del mattino, causando code e deviazioni sulla viabilità secondaria.