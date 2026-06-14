Violentissimo frontale tra due auto all’alba: due morti sul colpo sulla SS77 in Val di Chienti

Ancora sangue sulla SS77. Due morti e quattro feriti gravi nello schianto frontale avvenuto questa mattina intorno alle 5:45 al km 94,9 tra Corridonia e Morrovalle. Hanno perso la vita un ragazzo di 21 anni e un uomo di 41 anni. I quattro giovani feriti sono stati trasportati a Torrette, uno con eliambulanza. Tratto chiuso in direzione mare.

Le immagini dell’incidente – Vigili del fuoco

Una domenica iniziata nel peggiore dei modi sulla Statale 77 della Val di Chienti, in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5:45 di questa mattina al km 94+900, tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle, in direzione mare.

L’incidente si è verificato nel tratto a carreggiata unica per i lavori in corso, proprio nella zona di scambio di carreggiata, un punto da tempo considerato critico dagli automobilisti della zona a causa dei restringimenti e della segnaletica. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Punto e una Lancia Musa si sono scontrate frontalmente ad alta velocità. L’impatto è stato devastante: la Musa, guidata da un uomo di 41 anni, è uscita di strada finendo oltre il guardrail, nella corsia chiusa per i cantieri.

Per due persone – il 41enne al volante della Lancia e un ragazzo di 21 anni a bordo della Punto – non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno lavorato per diverse ore tra le lamiere accartocciate per estrarre le persone rimaste incastrate e per mettere in sicurezza l’area.

I quattro feriti, tutti giovani che viaggiavano sulla Fiat Punto, sono stati immediatamente soccorsi dal personale del 118. Uno di loro, in condizioni particolarmente gravi, è stato elitrasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Gli altri tre sono stati trasferiti sempre a Torrette con ambulanze, dove sono ricoverati in prognosi riservata.

Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi della Polizia Stradale e la rimozione dei veicoli, il tratto della superstrada è stato chiuso in direzione Civitanova Marche fin dalle prime ore del mattino, causando code e deviazioni sulla viabilità secondaria.