Argentina, 14enne colpito da pallonata al petto si accascia e muore: tragedia durante la partita con amici

Il ragazzino, membro delle squadre giovanili del Sarmiento Club, è crollato a terra su un campo nella città di La Banda dopo aver subito un forte colpo al petto durante una partita con gli amici.

Una partitella a calcio tra amichetti in un campo incolto alla periferia della città, ragazzini che urlano e si rincorrono felici di tirare calci a un pallone e poi l'improvvisa tragedia quando la sfera centra in pieno petto uno dei ragazzini di 14 anni scaraventandolo a terra esanime. È la terribile scena vissuta ieri nella provincia di Santiago del Estero, nell'Argentina settentrionale, dove un adolescente quattordicenne è morto a causa del violento colpo ricevuto sul campetto su cui si stava divertendo.

Secondo quanto ricostruito finora, era il tardo pomeriggio di martedì 16 giugno e il ragazzino, con tutto il gruppo di amichetti, era impegnato in una particella nella città di La Banda quando, intorno alle 18:00, una pallonata improvvisa ha fatto piombare tutti in un incubo. Il 14ebnne è stato centrato involontariamente al petto dal pallone, riportando un dolore lancinante che lo ha fatto cadere a terra. Sebbene sia riuscito a rialzarsi pochi secondi dopo, ha fatto solo pochi passi prima di accasciarsi di nuovo, tra lo sgomento dei presenti.

A questo punto il ragazzo avrebbe iniziato ad avere delle convulsioni che hanno fatto subito temere il peggio. Gli amichetti e anche qualche adulto che era presente sul posto hanno subito allertato i servizi di emergenza medica che sono intervenuti poco dopo con un'ambulanza trasportando immediatamente il piccolo nel più vicino centro medico. Ogni sforzo per salvare la vita al quattordicenne però purtroppo si è rivelato vano. Il minore è andato in arresto cardiaco e al suo arrivo in ospedale il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dopo aver cercato a lungo di rianimarlo.

Sul caso l'autorità giudiziaria locale ha avviato un'indagine affidata alla polizia e disposto l'autopsia per accertare l'esatta causa del decesso del quattordicenne. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte così improvvisa del minore tra cui quella del club in cui il ragazzo militava nella sezione giovanile, il Sarmiento Club, che ha scritto: "Il suo periodo al club rimarrà per sempre nei nostri ricordi. Riposa in pace"