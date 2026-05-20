Bimba di 8 anni cade dalla sedia a rotelle durante sport a scuola: dimessa muore poche ore dopo, tragedia in Scozia

La piccola era stata trasportata in ospedale ma era stata dimessa e rimandata a casa ma alcune ore dopo si è sentita male ed è deceduta nonostante una nuova corsa disperata in ospedale.

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Tragedie in una scuola elementari scozzese dove una bambina di 8 anni è morta dopo essere caduta violentemente dalla sedia a rotelle durante alcuni giochi sportivi che si stavano svolgendo nell'istituto scolastico in occasione della giornata dello sport. Il tragico incidente è avvenuto presso la Greenburn School di East Kilbride, nel South Lanarkshire, dove la piccola aveva appena partecipato ad una gara. Inizialmente non sembrava una caduta gravissima anche se la piccola era stata portata in ospedale per precauzione ma alcune poco dopo le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate fino al decesso.

L'incidente risale al pomeriggio di venerdì scorso ma il caso è emerso solo nelle scorse ore durante le indagini degli inquirenti locali per accertare i fatti. La dinamica esatta dell'accaduto infatti resta ancora tutta da ricostruire. Sul caso sta indagando la polizia locale che al momento non riesce a dare una spiegazione esatta del decesso.

Dalla stessa scuola avevano provveduto al trasporto immediato della bambina in ospedale dove però, dopo i primi esami e le cure del caso, medici non avevano riscontrato lesioni gravi ed era stata dimessa e rimandata a casa. Alcune ore dopo, però, nella mattinata del sabato successivo, la piccola si è sentita di nuovo male mentre era in casa ed è stata riportata in pronto soccorso dove però purtroppo non hanno potuto fare niente per salvarla. La bambina è morta in ospedale nonostante la disperata corsa e i tentativi di medici di rianimarla.

"Intorno alle 11:45 di sabato 16 maggio 2026, abbiamo ricevuto la segnalazione di una bambina di otto anni che si era sentita male in un'abitazione a East Kilbride. I servizi di emergenza sono intervenuti e la bambina è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta. La morte è considerata inspiegabile e le indagini sono in corso" ha spiegato una portavoce della polizia ai giornali locali.

La scuola del suo canto ha confermato il decesso della piccola assicurando di aver messo in azion un team di specialisti per offrire supporto psicologico ai piccoli compagni di scuola della bambina nell'affrontare la tragedia.