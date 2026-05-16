Bimba di 2 anni muore dopo essere stata investita da un’auto in retromarcia, la tragedia nel Tarantino

Una bambina di 2 anni è stata investita da un’auto in retromarcia ed è morta poco prima dell’arrivo in ospedale. La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì 15 maggio a San Marzano di San Giuseppe (Taranto). Indagini in corso.

immagine di repertorio

Una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata investita da un'auto che stava effettuando una manovra in retromarcia nei pressi dell'abitazione dove la piccola viveva con i genitori.

La tragedia si è verificata nella serata di ieri, venerdì 15 maggio, a San Marzano di San Giuseppe, comune in provincia di Taranto. Stando a una prima ricostruzione diffusa nelle scorse ore, l'incidente è avvenuto intorno alle 21.30.

La piccola si trovava nei pressi dell'abitazione dei genitori quando un veicolo, che stava effettuando una retromarcia, l'avrebbe colpita e travolta. Stando a quanto riportano alcune fonti, la bimba sarebbe caduta e avrebbe battuto violentemente la testa a terra.

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La famiglia è di origine marocchina a alla guida dell'auto ci sarebbe stato un connazionale. Il quotidiano online TarantoToday parla di un parente. L'uomo è sceso dalla vettura e si è subito impegnato nel prestare i primi soccorsi.

Dopo aver ricevuto la segnalazione dell'incidente, sul posto sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118. La bambina è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata. Ma a nulla sono serviti gli sforzi dei soccorritori, la piccola è arrivata già priva di vita presso il nosocomio.

A quanto si apprende, sull'episodio sono in corso accertamenti, affidati ai Carabinieri della stazione locale. I militari dell'Arma sono impegnati nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e a verificare eventuali responsabilità.

La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria, nell'eventualità in cui venga disposta l'autopsia sulla salma della piccola. Sull'accaduto il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha aperto un fascicolo e nelle prossime ore disporrà gli approfondimenti necessari a fare piena luce sull'investimento della bambina.