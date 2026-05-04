Scontro auto-scooter a Riccione, la 18enne Chiara Bacchini muore dopo giorni di ricovero: “Donati gli organi”

Chiara Bacchini è morta a 18 anni in ospedale dopo tre giorni di ricovero. La ragazza era rimasta coinvolta in un grave incidente a Riccione: si era scontrata con un’auto mentre era in sella al suo scooter. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

Immagine di repertorio.

Si è scontrata con un'automobile mentre era in sella al suo scooter e oggi, lunedì 4 maggio, Chiara Bacchini non ce l'ha fatta. La 18enne riccionese coinvolta in un grave incidente avvenuto nella notte tra giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio è deceduta nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale ’Bufalini’ di Cesena dopo tre giorni di ricovero.

Nella mattinata di oggi è stata dichiarata morte cerebrale della ragazza e nel pomeriggio ne è stato dichiarato il decesso dopo la procedura di accertamento, si legge su Il Resto del Carlino.

Stando a quanto è stato ricostruito nei giorni scorsi, l'incidente, avvenuto intorno alle 23.30, sarebbe avvenuto per una mancata precedenza. La ragazza, dopo lo scontro con la vettura, è stata sbalzata dallo scooter ed è caduta violentemente sull'asfalto.

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Le ferite riportate dalla ragazza erano apparse molto gravi ai sanitari sopraggiunti sul posto. La 18enne, in condizioni disperate, era stata subito trasferita al Bufalini in codice rosso e poi ricoverata nel reparto di Terapia intensiva. Per tre giorni la ragazza ha lottato tra la vita e la morte, purtroppo oggi non ce l'ha fatta.

Insieme ai sanitari, sul luogo dell’incidente erano intervenuti gli agenti della Polizia municipale per eseguire i rilievi del caso, utili a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Allertata anche la Procura che, molto probabilmente, aprirà un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale.

Bacchini frequentava l’ultimo anno del liceo ’Volta’ di Riccione, e quest’anno avrebbe dovuto sostenere l’esame di maturità. "Con immenso dolore vi comunichiamo che, a seguito di un grave incidente, oggi è stata dichiarata la morte cerebrale della nostra amata Chiara", hanno scritto in un comunicato i familiari della ragazza.

"In questo momento così difficile, il nostro cuore è pieno di dolore, ma anche di gratitudine per tutto l’amore che Chiara ha seminato nella sua vita. – aggiungono – Ringraziamo di cuore il Liceo Volta-Fellini di Riccione (il Preside, tutti i docenti e gli studenti, i suoi compagni di scuola), gli scout, gli amici e tutti coloro che le hanno voluto bene e che in queste ore ci stanno facendo sentire una vicinanza sincera e profonda".

La famiglia ha fatto sapere di aver autorizzato la donazione degli organi. Nella serata di oggi, alle 20.30, si è tenuta una veglia di preghiera presso la Chiesa Nuova di San Martino – Riccione. Nei prossimi giorni la famiglia comunicherà la data e l’orario del funerale.