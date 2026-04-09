Incidente a Terlizzi, si scontra con un cavallo mentre va a scuola in scooter: 18enne gravemente ferito

Un 18enne è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un cavallo a Terlizzi, il ragazzo era in sella al suo scooter. Ricoverato in Rianimazione a Bari, è vigile e cosciente. Domani sarà sottoposto a un intervento. Indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Un ragazzo di 18 anni è rimasto gravemente ferito nello schianto tra la sua moto e un cavallo, avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 9 aprile, alla periferia di Terlizzi, in provincia di Bari.

Il giovane, secondo quanto ricostruito, si stava dirigendo a scuola in sella a uno scooter quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un cavallo. Non è chiaro se l'animale vagasse solo sulla strada o se stesse trainando un calesse.

L'impatto avrebbe spaventato il cavallo che, imbizzarrito, ha colpito il giovane motociclista che ha riportato fratture costali e un trauma epatico. Sul posto sono rapidamente intervenuti gli operatori del 118 che hanno soccorso il ragazzo e successivamente lo hanno trasferito in ospedale.

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Il 18enne si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari. Secondo quanto è stato riportato sui quotidiani locali, il ragazzo sarebbe vigile e cosciente e domani, venerdì 10 aprile, sarà trasferito nel reparto di Chirurgia epatobiliare dove sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Intanto, sull'accaduto stanno indagando i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Trani. I militari sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. Bisognerà infatti chiarire se ci siano eventuali responsabilità nell'incidente del giovane.

Un episodio simile, con esiti mortali, era avvenuto alcuni anni fa, nell'ottobre 2022 nel Comune di Sezze (Latina). La vittima si chiamava Riccardo Molinari, aveva 35 anni ed era operatore socio sanitario.

Secondo quanto era stato ricostruito dalle forze dell'ordine, intorno alle 3 l'uomo era in sella alla sua moto e stava percorrendo la conca di Suso, quando, improvvisamente, aveva trovato davanti a sé un cavallo lasciato incustodito, probabilmente fuggito da un recinto.

Il 35enne si era accorto dell'animale troppo tardi, non aveva fatto in tempo a frenare. L'impatto contro l'animale era stato violento e non gli aveva purtroppo lasciato scampo. L'uomo era morto sul colpo.