Scontro frontale tra tram a Dusseldorf, almeno 27 feriti: “Cinque sono gravi, indagini in corso”

Scontro frontale tra due tram a Dusseldorf: almeno 27 persone sono rimaste ferite, di cui 5 in gravi condizioni. Traffico in tilt, indagini in corso: alla base dell’incidente forse un guasto a uno scambio.

L’incidente tra tram in Germania (Getty),

Paura oggi a Dusseldorf, in Germania, dove si è verificato uno scontro frontale tra due tram: circa 27 sono le persone rimaste ferite, di cui cinque in gravi in condizioni, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita. È successo intorno alle 11.30 all'incrocio tra Berliner Allee e Graf-Adolf-Straße (Friedrichstadt), in un'area molto affollata, per cause che sono ancora in via di accertamento. A bordo al momento dell'impatto c'erano circa 60 passeggeri.

Ventisette persone sono stati trasportate in ospedale per le cure del caso, mentre altre 28 hanno riportato ferite più lievi e sono stati medicati sul posto, si legge in un comunicato dei vigili del fuoco, che hanno aggiunto: "Fortunatamente, nessuna delle persone estratte dai binari ha riportato lesioni gravi e la maggior parte dei passeggeri è riuscita a liberarsi autonomamente dai veicoli".

A causa dell'impatto tra i due mezzi i finestrini sono andati in frantumi e anche i sedili sono stati strappati via, come si può vedere nelle foto che circolano online. Tuttavia, non è stato necessario alcun intervento di soccorso tecnico, ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco.

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Le cause dell'incidente non sono ancora chiare e la polizia ha avviato un'indagine. Secondo il Rheinische Post, uno dei mezzi, arrivato all'incrocio, si sarebbe ritrovato sul binario sbagliato, dunque un guasto a uno scambio potrebbe aver causato la collisione. Traffico in tilt in tutta la zona per ore prima che la situazione tornasse sotto controllo in una giornata in cui la città tedesca è molto affollata per via della Festa del Giappone che attira ogni anno migliaia di turisti.