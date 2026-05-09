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Palermo, il 34enne Placido Barrile ucciso nella sua auto con 5 colpi di pistola alla testa

Placido Barrile, 34 anni, è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi con almeno cinque colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sua Smart. Il killer l’avrebbe colpito alla testa e alla faccia. Indagini in corso.
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A cura di Davide Falcioni
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Palermo è stata nel pomeriggio di oggi teatro di una vera e propria esecuzione sommaria: Placido Barrile, 34 anni, è stato infatti ucciso con almeno cinque colpi di pistola mentre si trovava all'interno della sua auto, una Smart. Il killer l'avrebbe colpito alla testa e alla faccia. L'omicidio è avvenuto al Largo Paladini, al Cep, davanti ai locali della quinta circoscrizione, a due passi dal murales dedicato a Totò Schillaci.

A lanciare l’allarme è stato il fratello della vittima. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il 34enne non c’era più nulla da fare. La zona è stata transennata dai carabinieri che stanno indagando: sono stati ascoltati i primi potenziali testimoni e i residenti della zona, ma soprattutto sono state analizzate le immagini delle videocamere di sorveglianza.

Barrile, nel 2014, era finito agli arresti domiciliari per una rapina violenta: con un complice aveva picchiato a sangue un uomo per derubarlo di borsello e catena d’oro. Due anni dopo era finito nuovamente nei guai perché spacciava mentre si trovava ai domiciliari.

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