Esce con il cane a Foggia, Annibale “Dino” Carta viene ucciso a colpi di pistola in strada: si indaga

Annibale Carta, personal trainer 42enne, è stato ucciso nei pressi della sua abitazione nella serata del 13 aprile mentre portava a spasso il cane. L’uomo, noto a Foggia come “Dino”, è stato ucciso sul colpo da 4 proiettili.

Il 42enne Annibale Carta

È stato ucciso per la strade di Foggia mentre portava a spasso il cane, Annibale Carta, personal trainer 42enne molto conosciuto in città. L'omicidio è avvenuto nella serata del 13 aprile, poco lontano da casa dell'uomo. Dino, come era conosciuto in città, era incensurato e chi lo conosce giura che non avesse nemici. Sulla vicenda indagano i carabinieri, ma sono ancora pochissimi i dettagli messi in ordine.

Annibale Carta è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in via Caracciolo, a poca distanza dalla sua abitazione, mentre stava portando a spasso il suo cane. Contro di lui sono stati esplosi almeno 4 colpi di arma da fuoco che non gli hanno lasciato scampo.

L'area è stata transennata per permettere i rilievi del caso. Per capire cosa sia accaduto, sarà fondamentale la verifica delle telecamere di sorveglianza della zona. Gli occhi elettronici del comune e delle diverse attività commerciali, infatti, potrebbero aver ripreso l'agguato al personal trainer. Il 42enne aveva due figlie e la seconda ha compiuto da poco 10 mesi.

Dino è descritto dal vicinato, che lo conosceva bene, come una persona tranquilla, dedita alla famiglia e alle attività di volontariato. "Una persona a modo – raccontano dispiaciuti alcuni residenti della zona -. Non ci siamo accorti di nulla, abbiamo solo sentito alcuni colpi, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto".

Chi ha agito, come è emerso dalle indagini, ha utilizzato una pistola di piccolo calibro, abbandonando poi sull'asfalto il suo caricatore durante la fuga. Le ipotesi al vaglio degli investigatori sono diverse: al momento non si esclude alcuna pista, anche se il ritratto che emerge dai racconti dei residenti, degli amici e di chi conosceva Dino anche grazie al suo lavoro, è quello di un uomo tranquillo che non aveva nemici.