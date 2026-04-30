Sparatoria in un ristorante a Bisceglie: uomo ucciso a colpi di pistola tra i clienti, forse colpito per errore

La vittima è un dipendente del locale e l’ipotesi è che l’uomo si sia trovato lungo la direttrice dei colpi e sia stato raggiunto dai proiettili per errore. Per clienti e avventori si è trattato comunque di attimi di terrore.

Paura nella serata di oggi a Bisceglie dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in un ristorante del centro della cittadina costiera della provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime notizie, la vittima sarebbe un dipendente dello stesso locale dove è avvenuta la sparatoria, un ristorante di via Gramsci. L'uomo, il 62enne Angelo Pizzi, residente nella stessa città pugliese, è stato raggiunto da diversi proiettili mentre si trovava all'interno del locale nella serata di giovedì 30 aprile

La dinamica dell’agguato è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine ma dalle prime indiscrezioni, pare che due uomini a volto coperto sia entrati nel locale impugnando una pistola e facendo fuoco all'impazzata dall'entrata prima di dileguarsi. Numerosi i proiettili esplosi e per il sessantenne colpito inutili i successivi soccorsi da parte dei presenti e poi del personale del 118 accorso sul posto insieme alle forze dell'ordine.

Al momento non è chiaro se si tratti di un’esecuzione mirata o se i colpi di arma da fuoco siano stati esplosi per vendetta o altri scopi. Per ora non si sa nemmeno se la vittima fosse il bersaglio dei colpi o se il bersaglio fosse un'altra persona e anzi l'ipotesi prevalente è che l'uomo si sia trovato lungo la direttrice dei colpi e sia stato raggiunto dai proiettili per errore. L'uomo infatti era incensurato.

Per clienti e avventori si è trattato comunque di attimi di terrore. Al momento della sparatoria nel locale infatti erano presenti numerosi clienti rimasti sotto shock anche se fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito. Le indagini sono in corso per chiarire movente e responsabilità dei fatti . Il locale è stato posto sotto sequestro e la zona circondata in attesa dei rilievi di medico legale e reparti della scientifica.