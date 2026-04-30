Attualità
video suggerito
video suggerito

Sparatoria in un ristorante a Bisceglie: uomo ucciso a colpi di pistola tra i clienti, forse colpito per errore

La vittima è un dipendente del locale e l’ipotesi è che  l’uomo si sia trovato lungo la direttrice dei colpi e sia stato raggiunto dai proiettili per errore. Per clienti e avventori si è trattato comunque di attimi di terrore.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Paura nella serata di oggi a Bisceglie dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in un ristorante del centro della cittadina costiera della provincia di Barletta-Andria-Trani. Secondo le prime notizie, la vittima sarebbe un dipendente dello stesso locale dove è avvenuta la sparatoria, un ristorante  di via Gramsci. L'uomo, il 62enne Angelo Pizzi, residente nella stessa città pugliese, è stato raggiunto da diversi proiettili mentre si trovava all'interno del locale nella serata di giovedì 30 aprile

La dinamica dell’agguato è ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine ma dalle prime indiscrezioni, pare che due uomini a volto coperto sia entrati nel locale impugnando una pistola e facendo fuoco all'impazzata dall'entrata prima di dileguarsi. Numerosi i proiettili esplosi e per il sessantenne colpito inutili i successivi soccorsi da parte dei presenti e poi del personale del 118 accorso sul posto insieme alle forze dell'ordine.

Al momento non è chiaro se si tratti di un’esecuzione mirata o se i colpi di arma da fuoco siano stati esplosi per vendetta o altri scopi. Per ora non si sa nemmeno se la vittima fosse il bersaglio dei colpi o se il bersaglio fosse un'altra persona e anzi l'ipotesi prevalente è che l'uomo si sia trovato lungo la direttrice dei colpi e sia stato raggiunto dai proiettili per errore. L'uomo infatti era incensurato.

Leggi anche
Dino Carta ucciso a Foggia, i risultati dell'autopsia: "Quattro colpi alle spalle esplosi da vicino"

Per clienti e avventori si è trattato comunque di attimi di terrore.  Al momento della sparatoria nel locale infatti erano presenti numerosi clienti rimasti sotto shock anche se fortunatamente nessuno di loro è rimasto ferito. Le indagini sono in corso per chiarire movente e responsabilità dei fatti . Il locale è stato posto sotto sequestro e la zona circondata in attesa dei rilievi di medico legale e reparti della scientifica.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Guerra
in Iran
Iran, Trump: "Teheran vuole l’accordo. Valuto il ritiro truppe Usa dall'Italia, non ci ha aiutato"
La guerra in Iran colpisce anche l'agricoltura italiana, allarme CIA: "Gasolio raddoppiato, fertilizzanti alle stelle"
Uccisa in raid israeliano in Libano la giornalista Amal Khalil, l'ultimo messaggio: "C'è un attentato ma sto bene"
Crisi Energetica, il piano dell'Ue per l'emergenza: voucher, aiuti alle imprese ma niente smart-working
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views