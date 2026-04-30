Iran, la guerra in diretta: oggi incontro Trump-comandanti USA, ipotesi conquista di Hormuz, messa in sicurezza uranio e attacchi “brevi e mirati”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 30 aprile in tempo reale. Il presidente americano Donald Trump, fa sapere Axios, è atteso per un briefing con i vertici militari, tra cui l’ammiraglio Brad Cooper, su possibili nuove azioni contro Teheran: sul tavolo attacchi “brevi e mirati”, la messa in sicurezza dell’uranio arricchito e persino un intervento sullo Stretto di Hormuz. Intanto lunga telefonata con Vladimir Putin, che invita a puntare prima sul dossier nucleare, escludendo operazioni di terra. L'Iran chiede la fine del blocco navale, ma Washington resiste e valuta un colpo rapido per sbloccare i negoziati. Sul fronte israeliano, Trump ha invitato Benjamin Netanyahu a limitare le operazioni a interventi “chirurgici”, evitando un’escalation più ampia. Intanto Ursula von der Leyen avverte: il conflitto costa all’Europa circa 500 milioni al giorno.
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Petrolio sopra i 125 dollari: timori per il blocco dei porti iraniani spingono i prezzi ai massimi dal 2022
I prezzi del petrolio hanno superato i 125 dollari al barile dopo che gli Stati Uniti hanno ventilato l’ipotesi di un blocco prolungato dei porti iraniani, alimentando nuove tensioni sull’economia globale a due mesi dall’inizio del conflitto nel Golfo. Il Brent, già su livelli che non si registravano dalla metà del 2022, in piena crisi legata all’invasione russa dell’Ucraina, ha segnato un ulteriore rialzo del 7%, arrivando a 125,60 dollari.
Iran, guerra Usa-Israele: le ultime notizie in diretta del 30 aprile 2026
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: secondo quanto riferisce Axios, l’amministrazione di Donald Trump sta valutando nuove opzioni militari per uscire dallo stallo con Teheran. Il presidente dovrebbe ricevere un briefing dai vertici del Pentagono, tra cui l’ammiraglio Brad Cooper, con diverse ipotesi sul tavolo: attacchi “brevi e potenti”, un blitz per mettere in sicurezza le scorte di uranio altamente arricchito e perfino un’azione mirata sullo Stretto di Hormuz per riaprire la navigazione commerciale. Sempre secondo Axios, Trump considera il blocco navale la principale leva negoziale, motivo per cui ha respinto la richiesta iraniana di riaprire il passaggio. L’obiettivo della Casa Bianca resta forzare un accordo sul nucleare alle proprie condizioni, evitando però un conflitto prolungato. Parallelamente, il tycoon ha invitato Benjamin Netanyahu a limitare le operazioni militari a interventi “chirurgici”, nel tentativo di contenere l’escalation regionale.