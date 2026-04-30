Iran, la guerra in diretta: oggi incontro Trump-comandanti USA, ipotesi conquista di Hormuz, messa in sicurezza uranio e attacchi “brevi e mirati”

Gli aggiornamenti dalla guerra tra Iran, Usa e Israele: le ultime notizie di oggi, 30 aprile in tempo reale. Il presidente americano Donald Trump, fa sapere Axios, è atteso per un briefing con i vertici militari, tra cui l’ammiraglio Brad Cooper, su possibili nuove azioni contro Teheran: sul tavolo attacchi “brevi e mirati”, la messa in sicurezza dell’uranio arricchito e persino un intervento sullo Stretto di Hormuz. Intanto lunga telefonata con Vladimir Putin, che invita a puntare prima sul dossier nucleare, escludendo operazioni di terra. L'Iran chiede la fine del blocco navale, ma Washington resiste e valuta un colpo rapido per sbloccare i negoziati. Sul fronte israeliano, Trump ha invitato Benjamin Netanyahu a limitare le operazioni a interventi “chirurgici”, evitando un’escalation più ampia. Intanto Ursula von der Leyen avverte: il conflitto costa all’Europa circa 500 milioni al giorno.