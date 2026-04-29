Governo, approvato decreto Primo maggio, Meloni: “Niente bonus a chi sottopaga i dipendenti”

Le ultime notizie del 29 aprile in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto Primo maggio, che estende i bonus per i giovani under 35 e la Zes fino al 31 dicembre 2026; i benefici saranno tuttavia riservati esclusivamente alle imprese che garantiscono il "salario giusto". Restano invece in agenda per il Cdm del 30 aprile i provvedimenti su Piano Casa e taglio delle accise.
Si riapre intanto il caso Nicole Minetti: il Quirinale ha richiesto una nuova istruttoria sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale lombarda, poiché sarebbero emerse incongruenze nella documentazione presentata. Mentre la Procura di Milano valuta un cambio di parere, Giorgia Meloni blinda il ministro Carlo Nordio, respingendo le richieste di dimissioni delle opposizioni e confermando la regolarità dell'iter seguito. Sul tema è intervenuta anche Elly Schlein, che ha commentato: "Speriamo che gli accertamenti siano rapidi: se le notizie fossero confermate, sarebbero fatti gravissimi". La segretaria del Pd ha aggiunto di non essere stupita dalla difesa della premier, ricordando anche il caso Almasri.
Sul fronte economico, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo alle audizioni sul Documento di finanza pubblica, ha delineato uno scenario di forte rallentamento: "L'economia italiana crescerà pochissimo anche l'anno prossimo", ha dichiarato il ministro, stimando per il 2026 e il 2027 una crescita del Pil ferma allo 0,6%, condizionata dal mutato scenario internazionale e dalla crisi in Medio Oriente.
Schlein: "Errore aver puntato su Donald Trump, Meloni lo riconosce nei fatti"
"C'è un errore che Giorgia Meloni probabilmente nei fatti riconosce, quello di aver puntato su Donald Trump" ha detto ancora ieri sera Elly Schlein a Di Martedì su La7. "Purtroppo quando poi si cambia linea in politica c'è una vischiosità della linea precedente", ha sottolineato.
Calenda: "Renzi? Capace che alle prossime elezioni bussi a CasaPound"
"Se prima delle prossime elezioni andrò a bussare alla porta di Renzi? L'ultima volta è venuto lui a bussare alla mia porta, quello che fa normalmente è bussare alla porta di chiunque. Nelle prossime elezioni è capace che bussa alla porta di Casapound", ha detto Carlo Calenda, segretario di Azione. Calenda ha poi anche ricordato che Renzi "è stato l'unico leader liberale in tutta Europa a non scomodarsi a portare solidarietà in quattro anni all'Ucraina: abbiamo aperto una sottoscrizione perché ci vada pagato, almeno forse così ci andrà".
Governo, Schlein: "Se Conte vincesse primarie lo sosterrei"
Alla domanda "se vincesse Conte andrebbe dietro al leader del M5s?", Elly Schlein ha risposto: "Assolutamente sì, noi ci metteremo d'accordo anche su questo. Faremo l'accordo a chi prende un voto in più alle elezioni, oppure sono disponibile anche alle primarie di coalizione se ci decidiamo a fare quelle" ha aggiunto la leader dem ieri sera a Di Martedì su La7. "Ma il totonomi non interessa a nessuno, in questo momento non e' la priorita'. La priorità sono le proposte concrete che facciamo per migliorare la vita degli italiani davanti all'occasione storica che ha sprecato GiorgiaMeloni" ha spiegato.
Schlein: "Per Meloni è sempre colpa di qualcun altro"
"È incredibile che per Giorgia Meloni sia sempre colpa di qualcun altro. Sta al governo da quattro anni e, diciamoci la verità, ci sta con dei numeri in Parlamento che le avrebbero consentito di fare tutto ed è riuscita comunque in quattro anni a non fare nulla che migliorasse la vita degli italiani" ha detto Elly Schlein ieri sera a Di Martedì su La7. "Questa è la verità con cui devono fare i conti", ha aggiunto.
Decreto Primo maggio, Meloni avvisa le imprese: "Bonus solo a chi paga stipendi giusti"
Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto Primo maggio, prorogando i bonus giovani e Zes per tutto il 2026, ma con un vincolo chiaro: gli incentivi andranno solo a chi garantisce il "salario giusto". Una mossa che la premier Meloni rivendica con forza. Nel frattempo resta alta la tensione sul caso Minetti: il Quirinale chiede chiarezza sulla grazia e Schlein attacca la difesa di Nordio, definendo "gravissimi" i dubbi emersi. A frenare l'entusiasmo è però il ministro Giorgetti, che nelle ultime audizioni ha gelato le aspettative: tra crisi internazionale e caro energia, l'economia italiana crescerà appena dello 0,6% nei prossimi anni.