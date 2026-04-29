Governo, approvato decreto Primo maggio, Meloni: “Niente bonus a chi sottopaga i dipendenti”

Le ultime notizie del 29 aprile in diretta sulla crisi interna al governo Meloni. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri il decreto Primo maggio, che estende i bonus per i giovani under 35 e la Zes fino al 31 dicembre 2026; i benefici saranno tuttavia riservati esclusivamente alle imprese che garantiscono il "salario giusto". Restano invece in agenda per il Cdm del 30 aprile i provvedimenti su Piano Casa e taglio delle accise.

Si riapre intanto il caso Nicole Minetti: il Quirinale ha richiesto una nuova istruttoria sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale lombarda, poiché sarebbero emerse incongruenze nella documentazione presentata. Mentre la Procura di Milano valuta un cambio di parere, Giorgia Meloni blinda il ministro Carlo Nordio, respingendo le richieste di dimissioni delle opposizioni e confermando la regolarità dell'iter seguito. Sul tema è intervenuta anche Elly Schlein, che ha commentato: "Speriamo che gli accertamenti siano rapidi: se le notizie fossero confermate, sarebbero fatti gravissimi". La segretaria del Pd ha aggiunto di non essere stupita dalla difesa della premier, ricordando anche il caso Almasri.

Sul fronte economico, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo alle audizioni sul Documento di finanza pubblica, ha delineato uno scenario di forte rallentamento: "L'economia italiana crescerà pochissimo anche l'anno prossimo", ha dichiarato il ministro, stimando per il 2026 e il 2027 una crescita del Pil ferma allo 0,6%, condizionata dal mutato scenario internazionale e dalla crisi in Medio Oriente.