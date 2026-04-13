Tragedia in Puglia, 16enne muore colpita da un albero caduto per il vento a Bisceglie

Una ragazza di 16 anni è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto per il forte vento. Inutili i soccorsi del 118: la giovane è arrivata in ospedale già senza vita.

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Una ragazza di 16 anni è morta oggi a Bisceglie, nel Barese, dopo essere stata colpita da un albero abbattuto dal forte vento mentre si trovava in strada. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente, ma la giovane è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale cittadino già priva di vita.

Il dramma si inserisce in un quadro di maltempo diffuso su tutta la regione. Dalla notte, infatti, forti raffiche stanno interessando la Puglia e, secondo il bollettino della Protezione civile regionale, l’intensità è destinata ad aumentare nel corso della giornata.

Sempre nella stessa regione, a Taranto, si è verificato un altro episodio drammatico: un operaio di 38 anni, Roberto Di Ponzio, è morto mentre lavorava nel cimitero di San Brunone, nel quartiere Tamburi. L’uomo si trovava su una gru quando sarebbe stato colpito da un palo caduto improvvisamente, probabilmente a causa del forte vento. L’impatto si è rivelato fatale e per lui non c’è stato nulla da fare.

Ad ogni modo, per motivi di sicurezza sono varie le città dove sono state adottate misure restrittive. A Bari, il sindaco Vito Leccese, “a causa delle forti raffiche di vento registrate nelle ultime ore”, ha disposto “in via precauzionale la chiusura al pubblico del cimitero monumentale e delle necropoli nelle ex frazioni. Per la stessa ragione – fa sapere – sono stati chiusi anche i parchi e i giardini cittadini”.

Le conseguenze del vento si fanno sentire anche sui trasporti. Diversi voli diretti all’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari sono stati dirottati verso altri scali, in particolare Aeroporto di Roma Fiumicino e Aeroporto di Brindisi-Salento. A comunicarlo è Aeroporti di Puglia, che gestisce gli scali regionali: si tratta di circa una dozzina di voli, sia nazionali che internazionali.