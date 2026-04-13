Colpito da un palo mentre lavora nel cimitero, operaio 38enne muore a Taranto: indagini in corso

Incidente sul lavoro a Taranto, dove un operaio di 38 anni, Roberto Di Ponzio, è morto mentre lavorava su una gru nel cimitero di San Brunone. Fatale la caduta di un palo, forse per il forte vento, che lo ha colpito. Indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Tragico incidente a Taranto, dove un operaio di 38 anni è morto mentre lavorava nel cimitero di San Brunone, nel quartiere Tamburi. Secondo quanto è stato ricostruito finora, l'uomo si trovava su una gru quando è stato colpito da un palo, caduto improvvisamente, forse a causa del forte vento.

La vittima si chiamava Roberto Di Ponzio, dipendente della ditta Tec gen srl. L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 13 aprile. Il 38enne, a quanto si apprende, stava eseguendo alcuni interventi su un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero. L'operaio è morto sul colpo.

L'impatto infatti si è rivelato fatale e i soccorritori intervenuti non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Carabinieri, lo Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), il Nucleo ispettorato del lavoro e il personale sanitario del 118.

Sul luogo dell'incidente è sopraggiunto anche il pubblico ministero di turno, Raffaele Casto. Sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso per stabilire l'esatta dinamica ed eventuali profili di responsabilità.

Questa mattina un altro gravissimo incidente è avvenuto a Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani): un operaio di 64 anni è rimasto ferito all'interno di un'azienda agricola. Secondo una prima ricostruzione, sempre a causa del forte vento, alcuni cassoni sarebbero precipitati da un'altezza di circa 5 metri, travolgendo l'uomo.

L'operaio, originario di San Ferdinando di Puglia, ha riportato diversi traumi. Ed è stato trasferito in codice rosso con elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia.

Non è invece sopravvissuto il giovane lavoratore rimasto ferito in un grave incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di giovedì nell'area artigianale delle Bassette, alle porte di Ravenna. Dopo circa due giorni di agonia in ospedale, il 21enne, nato a Rimini e residente a Cesena, è morto ieri, domenica 12 aprile, al Bufalini, dove era stato ricoverato in terapia intensiva.