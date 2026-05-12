Travolto da un bancale mentre lavora, muore operaio di 47 anni: l’incidente alla Centrale del latte di Torino

Un operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro alla Centrale del Latte di Torino. A quanto si apprende, è stato travolto da un bancale e ha battuto la testa nella caduta, riportando un trauma cranico fatale. Indagini in corso.

Un operaio è morto oggi, martedì 12 maggio, alla Centrale del latte di Torino in un tragico incidente sul lavoro avvenuto in via Filadelfia 220. La vittima si chiamava Raffaele Settembre e aveva 47 anni.

Nato a Moncalieri, era residente a Orbassano, nel Torinese. A quanto si apprende, lavorava per la Movinlog, azienda esterna che si occupa di logistica nel Nord Italia e con sede a Reggio Emilia.

Travolto da un bancale, il 47enne ha battuto la testa nella caduta

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un bancale e nella caduta avrebbe battuto violentemente la testa. L'allarme è scattato intorno alle 13.

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I sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno raggiunto il luogo dell'incidente intorno alle 13, hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma il lavoratore è deceduto prima del trasporto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia Mirafiori, chiamati dal 118, e gli ispettori dello Spresal dell'Asl. Sono attualmente in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

Il cordoglio della Centrale del Latte: "Piena collaborazione con le autorità competenti"

La Centrale del Latte d'Italia ha espresso "profondo dolore" per la morte del lavoratore. "Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i tentativi di rianimazione effettuati immediatamente dal personale sanitario intervenuto sul posto, l'operatore è purtroppo deceduto a seguito delle gravi lesioni riportate", si legge nella nota diffusa dall'azienda.

"La società desidera esprimere il più sincero e profondo cordoglio alla famiglia della vittima, ai colleghi e a tutte le persone colpite da questa drammatica perdita, assicurando sin da ora la massima vicinanza e collaborazione in questo momento di grande dolore", aggiunge la Centrale del Latte d'Italia.

"Le autorità competenti – sottolinea – sono intervenute immediatamente e sono tuttora in corso tutti gli accertamenti necessari al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità".

"Da una prima ricostruzione preliminare – aggiunge – l'incidente sembrerebbe essere avvenuto durante operazioni di movimentazione merci e, a seguito di una caduta probabilmente accidentale, l'operatore avrebbe riportato un violento trauma cranico che ne ha purtroppo causato il decesso".

La Centrale del Latte d'Italia assicura di star "collaborando pienamente con le autorità competenti" e annuncia che procederà "con tutte le verifiche interne necessarie", ribadendo che "la tutela della sicurezza delle persone rappresenta un valore fondamentale e prioritario per la società".